Ex-senador é preso suspeito de ser mandante do assassinato da mãe de sua filha

A Polícia Civil de Goiás prendeu, na noite desta segunda-feira (30), em Nerópolis, o ex-senador de Roraima Telmário Mota, suspeito de ser o mandante do assassinado Antônia Araújo de Sousa, de 52 anos, mãe da própria filha do ex-parlamentar. A vítima, que também era uma das principais testemunhas em investigações que envolviam uma acusação de estupro contra Telmário, foi morta com um tiro na cabeça, no dia 29 de setembro, em Boa Vista, três dias antes de uma audiência sobre as acusações envolvendo o político. A denúncia de estupro foi feita pela filha dele, em 2022.

Na manhã de segunda-feira, durante operação, policiais civis tentaram cumprir um mandado de prisão preventiva contra o ex-senador, mas ele não foi encontrado e passou a ser considerado foragido da Justiça, até ser capturado, durante a noite. Outras ordens de busca e apreensão e de prisão contra pessoas suspeitas de envolvimento no assassinato de Antônia foram cumpridas.

De acordo com as investigações, o responsável pela execução do crime teria sido o sobrinho de Telmário, Harrison Nei Correa Mota, conhecido como "Ney Mentira", que segue foragido.