Suzane Richthofen foi paga por novo filme? Confira detalhes sobre terceiro longa-metragem do caso

Lançado nesta sexta-feira (27), o filme “A Menina que Matou os Pais - A Confissão”, finaliza a história do caso de assassinato de Manfred e Marísia cometido por Suzane Richthofen e os irmãos Cravinhos em 2002.

Nas redes sociais, o diretor do projeto, Raphael Montes, compartilhou detalhes do longa-metragem vivido por Carla Diaz e desmistificou a participação da ex-presidiária e dos irmãos Cravinhos.

"Não houve contato entre a produção e Suzane von Richthofen, Daniel e Cristian Cravinhos nem seus familiares. Os envolvidos no caso não fazem parte nem contribuem para o filme”, disse ele. Além disso, a obra é baseada em autos públicos do processo e exclusivamente nos depoimentos transcritos nos autos do processo.

Uma das principais dúvidas e especulações na web é o direito de Suzane Richthofen sobre a obra.“As pessoas retratadas no filme nunca receberam nem irão receber nenhum valor ou pagamento”, esclarece.

Por fim, Montes afirma que a interpretação dos fatos e das versões é facultada ao público. Os filmes não romantizam ou enaltecem os assassinatos, bem como não apontam culpados ou inocentes.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)