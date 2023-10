Novo filme de Martin Scorsese em exibição nos cinemas

Assassinos da Lua das Flores, dirigido por Martin Scorsese, é uma das principais estreias do ano e estreou nos cinemas brasileiros essa semana. O filme é uma adaptação do livro de não ficção escrito por David Graan e narra a história dos assassinatos ocorridos em uma nação indígena no início do século passado, em um período marcado por diversas mortes após a descoberta de vastos depósitos de petróleo em terras indígenas de Oklahoma.

Martin Scorsese é um renomado cineasta cuja obra merece ser mais amplamente reconhecida e estudada por críticos e pelo público. Iniciou sua carreira no cinema no final da década de 1960, e filmes como Caminhos Perigosos (1973), Taxi Driver (1975), Touro Indomável (1980), Os Bons Companheiros (1990) e Cassino (1995) destacaram seu talento como cineasta e se tornaram referências para diversos artistas. Scorsese também é conhecido por seu trabalho como pesquisador, contribuindo significativamente para a restauração de clássicos do cinema, incluindo o filme brasileiro "Deus e o Diabo na Terra do Sol" de Glauber Rocha.

Os documentários de Scorsese sobre o cinema italiano e americano são fundamentais para aqueles que desejam estudar essa forma de arte. Além disso, ele escreveu artigos significativos e muitas vezes controversos sobre diversos filmes contemporâneos, ressaltando a importância da cinefilia como meio de preservar o cinema como uma forma de expressão artística.

Assassinos da Lua de Flores estreou na 76ª edição do Festival de Cannes deste ano e recebeu aplausos da maioria dos críticos e do público presente. O filme foi produzido pela Apple TV e teve a parceria com a Paramount Pictures para seu lançamento nos cinemas. Com quase três horas e meia de duração, o longa-metragem tem um roteiro coescrito por Scorsese e Eric Roth, conhecido por seu trabalho em Forrest Gump - O Contador de Histórias e O Curioso Caso de Benjamin Button.

O filme conta com um elenco excepcional, incluindo Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone (destaque no filme Certas Mulheres), Jesse Plemons (de Ataque dos Cães) e Brendan Fraser (vencedor do Oscar de Melhor Ator por A Baleia). Assassinos da Lua de Flores marca o décimo filme na colaboração entre Scorsese e Robert De Niro, bem como o sexto filme de Scorsese com o ator Leonardo DiCaprio.

Estreia imperdível para cinemaníacos e cinéfilos!

Seminário de Crítica Cinematográfica

Esta semana, o I Seminário de Crítica Cinematográfica da Amazônia Paraense foi conduzido com sucesso por meio de uma colaboração entre a Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA) e a Fundação Cultural do Pará (Casa das Artes). O evento abrigou uma série de debates envolvendo críticos, convidados e o público, proporcionando uma plataforma rica para a discussão sobre crítica cinematográfica.

Um dos momentos de destaque do seminário foi a participação da professora e crítica de cinema, Luzia Álvares, bem como a contribuição de Pedro Veriano por meio de uma gravação e texto incluídos na realização do evento. Eles ofereceram pensamentos valiosos sobre o significado da crítica de cinema. Essas contribuições enriqueceram o diálogo e nossa compreensão dessa importante atividade de reflexão sobre o cinema.

A intenção é que este seminário seja realizado anualmente, estabelecendo um espaço contínuo para fomentar reflexões e discussões sobre a crítica cinematográfica e sua relevância. Agradeço a equipe da Casa das Artes e todos que estiveram presentes e prestigiaram esta ação de promoção da cultura cinematográfica.

Dicas da Semana

Ironweed de Hector Babenco. Com Jack Nicholson e Mery Streep. O esquizofrênico Francis Phelan e a ex-cantora Helen Archer se encontram por acaso e acabam desenvolvendo uma relação de afeto. Phelan e Helen são alcoólatras, mas tentam se ajudar mutuamente e encarar os fantasmas do passado. Duas indicações para o Oscar de melhor ator e melhor atriz (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 24/10, às 19h. Entrada gratuita).

5ª Edição do Festival Internacional do filme Etnográfico do Pará. Até dia 25 de outubro de 2023. Exibição de filmes, oficinas e roda de conversa. Realização do Grupo de Pesquisa em Antropologia Visual Visagem (PPGSA/UFPA). (Casa das Artes/Cineclube Alexandrino Moreira e Palacete Faciola. Entrada gratuita).