Cinema brasileiro premiado em Cannes

A premiação do filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, no Festival de Cannes de 2025, reforça a necessidade de valorizarmos o cinema brasileiro sob diversos aspectos. Nosso cinema possui uma trajetória repleta de talento e dificuldades que, muitas vezes, não foi compreendida pelo público. Da chanchada ao Cinema Novo, do cinema marginal ao cinema da Boca do Lixo, do cinema dos anos 1980 ao período da Retomada da produção cinematográfica brasileira, iniciado em 1995, temos histórias frequentes de intensa qualidade artística, mescladas com várias interrupções causadas por fatores econômicos. Assim, assistir a filmes brasileiros premiados em festivais de prestígio, como o Festival de Cannes, é sempre inspirador.

Sobre O Agente Secreto, novo filme de Kleber Mendonça Filho — um dos maiores cineastas do cinema brasileiro contemporâneo — foi possível acompanhar sua trajetória no festival, desde a primeira exibição até a reação eufórica do público presente. Muitas críticas cinematográficas positivas e elogios ao diretor e ao elenco intensificaram a expectativa por prêmios. E, felizmente, Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura foram agraciados com os prêmios de Melhor Direção e Melhor Ator, respectivamente.

Lembro de ter assistido O Som ao Redor em uma sala de cinema quase vazia e de ter certeza de que havia presenciado um grande filme, dirigido por um excelente cineasta. Depois, com os filmes Aquarius, Bacurau e Retratos Fantasmas, tive a confirmação de que o Brasil tem um grande diretor: Kleber Mendonça Filho. Seu prêmio de Melhor Diretor no Festival de Cannes, pelo filme O Agente Secreto, representa muito para esse cineasta, que merece toda a atenção de quem gosta de cinema. É a segunda vez que um diretor brasileiro é premiado em Cannes — a primeira foi em 1969, com o genial Glauber Rocha, pelo filme O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro.

Wagner Moura é um dos maiores atores de sua geração, e sua participação em qualquer trabalho audiovisual merece total atenção. Seu prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes, também por O Agente Secreto, marca a primeira vez em que um ator brasileiro recebe essa honraria no festival — um reconhecimento por toda a sua trajetória no cinema, que certamente continuará sendo reafirmada por novos e grandes trabalhos.

Além dessas conquistas, O Agente Secreto também venceu o importante Prêmio da Crítica no festival, e sua aclamação tem garantido exibições em diversos países. Como admirador do cinema brasileiro, parabenizo Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura por essas merecidas premiações, desejando que o filme siga conquistando espaço em festivais e premiações ao redor do mundo.

Pitch of Science

No dia 21/5, na programação do Pint of Science em Belém, apresentei a palestra Cinema: Imagens e narrativas como formas de compreender questões científicas contemporâneas, com diversas reflexões sobre o cinema e sua relação com a ciência. Agradeço o convite do professor Eduardo Arruda e ao público presente na palestra, em mais uma ação de cultura cinematográfica.

Cineclube

No dia 22/05, no Cineclube Silveira Athias, participei de um excelente debate sobre o ótimo filme francês Anatomia de uma Queda, de Justine Triet — um dos melhores exibidos em Belém em 2024. No debate, estive ao lado da professora Carolina Klautau e do advogado Pedro Bentes, em diversas reflexões sobre esse complexo e extraordinário filme.

Jornalismo

No dia 28/05, na Roda de Cinema do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), estive com a professora Carolina Klautau em uma apresentação com reflexões sobre Cinema e Jornalismo. Diversos filmes foram citados e analisados, entre outros temas vinculados à relação entre o cinema e o jornalismo. Agradeço à direção e à equipe da Casa das Artes, bem como ao público presente, por esta expressiva ação de cultura cinematográfica.

