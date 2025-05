Estudar o cinema é um ato de educação e cultura que amplia nossa relação com essa arte tão expressiva e significativa para tantas pessoas. Gosto muito de ler e estudar sobre cinema e, há muito tempo, venho elaborando uma proposta de criação de um fórum de pesquisa em cinema para valorizar os estudos realizados em nosso estado e também estimular novas pesquisas sobre a sétima arte. A ideia é evidenciar o cinema por meio de estudos e reflexões que contribuam para ampliar nosso conhecimento e interpretação sobre essa arte essencial, presente desde o século passado.

Com o apoio cultural da Casa das Artes (Fundação Cultural do Pará) e sob minha coordenação, será realizado com muita alegria o I Fórum de Pesquisa em Cinema, promovido pelo Centro de Estudos Cinematográficos (CEC). O Fórum acontecerá de 14 a 16 de maio, das 18h às 21h, na Casa das Artes, com inscrições gratuitas. Os homenageados deste Fórum serão os críticos de cinema e pesquisadores Pedro Veriano e Luzia Álvares, em reconhecimento à sua trajetória nos estudos e análises de cinema no Pará. Luzia Álvares será uma das debatedoras do Fórum.

A programação reúne pesquisas que articulam cinema com história, psicanálise, crítica e artes visuais, abordando desde clássicos até o cinema paraense contemporâneo e a obra de Líbero Luxardo. Acredito que é fundamental valorizar as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas e estimular novos olhares sobre o cinema. Conhecer esses estudos nos ajuda a entender a complexidade das obras cinematográficas e a valorizar ainda mais a potência transformadora dessa arte.

O fórum é uma realização do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), com apoio cultural da Casa das Artes, da Fundação Cultural do Estado do Pará e do Governo do Pará, e conta com parcerias do Bacharelado em Cinema e Audiovisual da UFPA, do Programa de Pós-graduação em Artes da UFPA (PPGArtes), do Centro Acadêmico do Curso de Cinema e Audiovisual da UFPA, da Universidade Federal do Pará (UFPA), da Banzeiro Comunicação, da Faculdade de Artes Visuais (UFPA) e da Rede Cultura de Comunicação. Agradeço aos apoiadores, parceiros e pesquisadores do Fórum!

Confira a programação completa do I Fórum de Pesquisa em Cinema:

Dia 1 – 14 de maio

Abertura: Marco Antonio Moreira (Professor da UFPA, mestre e doutor em Artes, coordenador do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC) e presidente da ACCPA) - A importância das pesquisas sobre cinema.

Leandro Caldas da Silva (Historiador e mestre em História Social da Amazônia pela UFPA) – Iracema Uma Transa Amazônica: entre a censura e a aclamação.

Alex Damasceno (Professor da UFPA e doutor em Comunicação pela UFRGS) – Por que não lemos David Bordwell e Kristin Thompson?

Januário Guedes (Jornalista, mestre em Comunicação e pesquisador) - Figuras do real: a história do Brasil na arte do cinema.

Dia 2 – 15 de maio

Beatriz Oliveira (Mestranda em Artes e bacharel em Cinema pela UFPA) - Direção de arte e a visualidade amazônica.

Raissa Barbosa (Doutoranda em História pela UFPA) - Entre a crise e o desejo: o cinema adulto e os espaços de exibição em Belém nas décadas de 1980 e 1990.

Alana Felix Munhoz Krás Borges (Psicóloga e mestre em Psicologia pela UFPA) - A mulher infamiliar: um estudo psicanalítico do filme Cidade dos Sonhos.

Dia 3 – 16 de maio

John Fletcher (Professor da UFPA e doutor em Antropologia) – Jean-Luc Godard e o Centro de Estudos Cinematográficos.

Gabriel Darwich (Mestrando em Artes pela UFPA) – Quando a vida não cabe nas telas: uma ética do estranhamento na obra de Abbas Kiarostami.

Ramiro Quaresma (Doutor em Artes, documentarista e curador) – O cinema e o audiovisual do Pará: memórias submersas de uma filmografia invisível. .

Diego Maia da Costa (Historiador e pesquisador da obra de Líbero Luxardo) – Do cinejornal ao Cinema Novo: Líbero Luxardo e as imagens da Amazônia (1940–1980).

Encerramento: Marco Antonio Moreira – O cinema contemporâneo e amazônico em futuras pesquisas sobre cinema. Reflexões sobre os caminhos da pesquisa cinematográfica na Amazônia.



