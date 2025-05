'Manas' e Mostra Fellini são destaques da semana

"Manas" (foto) de Marianna Brennand Forte, está em exibição no circuito de cinemas local e é uma das melhores opções da semana. Estive na pré-estreia do filme, em abril, e fiquei satisfeito em ver uma obra importante sobre um tema recorrente em nossa região. O filme conta a história de Marcielle, de 13 anos, que vive com a família em uma comunidade ribeirinha na Ilha do Marajó e vê suas idealizações familiares desmoronarem em um ambiente abusivo, gerado pelo pai. Ótimas atuações e direção fazem com que o filme mereça ser assistido e possa gerar muitos debates sobre seu tema. A obra teve apoio do cineasta Walter Salles (Ainda Estou Aqui) e dos diretores franceses Jean-Pierre e Luc Dardenne (O Garoto da Bicicleta/Dois Dias, uma noite), que participam como produtores associados do longa.

Belissimamente filmado, com uma sensibilidade intensa sobre imagens e personagens frequentes da Amazônia, Manas apresenta uma interpretação artística expressiva da cineasta Marianna Brennand Forte, considerando escolhas estéticas e narrativas que tornam seu filme uma obra autoral vinculada a tristes fatos que ocorrem em nossa região. Marianna soube filmar com sensibilidade o roteiro de Marcelo Grabowsky e Felipe Sholl, construindo uma história dramática familiar sem clichês, contribuindo — por meio da fotografia, atuação, sons, música e silêncios — para a reflexão do espectador. Destaque especial para o elenco, com Jamilli Correa, Fátima Macedo e Rômulo Braga.

Belo e necessário filme. Assista!

Cannes

O festival de cinema de Cannes 2025 terá seu encerramento no dia 28/5 quando serão anunciados seus vencedores. A imprensa internacional presente no festival indica três favoritos: "Um simples Acidente" do cineasta iraniano Jafar Panahi; "Sirât" do franco-espanhol Oliver Laxe e o brasileiro "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho. Na categoria Olho de Ouro, prêmio de melhor documentário do festival, o filme brasileiro "Para Vigo Me Voy", sobre a vida e obra de Caca Diegues, dirigido por Lirio Ferreira e Karen Harley, está na disputa.

Cinema e Jornalismo

O Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), coordenado por mim, realizará na próxima quarta-feira, dia 28 de maio, às 18h30, na Casa das Artes (Fundação Cultural do Pará), mais uma edição da Roda de Cinema, desta vez com o tema "Cinema e Jornalismo". Com minha mediação e participação, a roda terá como convidada a jornalista Carolina Klautau. O encontro abordará temas atuais e instigantes sobre a interseção entre as linguagens cinematográfica e jornalística. O tema Cinema e Jornalismo é interessante e oportuno para provocar reflexões e debates, a partir de diversos filmes — como Todos os Homens do Presidente e Spotlight — que ajudam a compreender a complexidade tanto do cinema quanto do jornalismo.

Entre os tópicos em destaque desta Roda de Cinema estão a relação entre cinema e jornalismo ao longo da história; a veracidade dos filmes jornalísticos e o equilíbrio entre realidade e dramatização; a influência do cinema na opinião pública e a responsabilidade social dos cineastas; o papel do jornalismo investigativo no cinema, com destaque para filmes como Spotlight e Todos os Homens do Presidente; a abordagem da ética jornalística, da manipulação midiática e do sensacionalismo; o uso do cinema para refletir sobre fake news e desinformação; debate sobre o futuro do jornalismo, a inteligência artificial e o jornalismo independente nas narrativas cinematográficas.

Participe! Entrada gratuita.

Mostra Fellini

O genial cineasta italiano Federico Fellini tem seus filmes exibidos em uma mostra no Cine Líbero Luxardo desde a última quinta-feira, dia 22. A mostra segue em exibição até o dia 28/5, com excelentes obras de Fellini, incluindo A Doce Vida (1960), Fellini 8½ (1963), Julieta dos Espíritos (1965), Os Boas Vidas (1953) e A Voz da Lua (1990). Fellini é um dos maiores diretores da história do cinema, e sua obra merece total atenção de cinéfilos e apaixonados pela sétima arte! Uma ótima oportunidade para rever — ou assistir pela primeira vez — a esses clássicos em uma verdadeira tela de cinema!

Dicas da Semana

Mostra Fellini e Manas de Marianna Brennand Forte (Cine Líbero Luxardo).

O Corcunda de Notre Dame de Wallace Worsley. Com Lon Chaney, Patsy Ruth Miller, Norman Kerry. Acompanhamento musical ao vivo com Paulo José Campos de Melo (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 27/5, às 19h. Entrada gratuita).