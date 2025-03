Por dentro do circuito de cinema

Muitas informações sobre cinema em diversas mídias, incluindo a nova Roda de Cinema do CEC, o aniversário do Cinema Olympia e as estreias no circuito local. Vitória, com Fernanda Montenegro, continua em exibição em Belém, demonstrando a força do cinema nacional. Uma das melhores opções nos cinemas nesta semana é a Mostra Francofonia – Festival de Animação de Filmes Franceses. Filmes e diretores franceses sempre serão intensas referências na minha cinefilia. Não perca a exibição da Mostra Francofonia!

Roda de Cinema

O Centro de Estudos Cinematográficos (CEC) promoverá em parceria com a Casa das Artes, uma Roda de Cinema dedicada à obra do cineasta Carlos Diegues (foto), um dos principais nomes do Cinema Novo brasileiro, com posterior debate sobre os filmes "Nosferatu" e "Anora", explorando suas temáticas e interpretações. Carlos Diegues é um dos grandes nomes do Cinema Novo, movimento que buscava uma abordagem mais realista e social no cinema brasileiro. Com filmes como "Bye Bye Brasil" (1979), "Xica da Silva" (1976) e "Deus é Brasileiro" (2003), Diegues consolidou sua marca ao mesclar crítica social, estética inovadora e elementos da cultura popular brasileira. Durante a roda de conversa, serão debatidos temas recorrentes em sua filmografia, como a desigualdade, a religiosidade e a identidade nacional. Carlos Diegues faleceu recentemente e sua obra merece ser destacada. Após a análise da obra de Diegues, haverá um debate sobre dois filmes de estilos e gêneros distintos: "Nosferatu" de Robert Eggers e "Anora" de Sean Baker. Os filmes se destacaram na programação dos cinemas no início de 2025 e podem gerar debates expressivos entre o público.

A Roda de cinema sobre o cineasta Carlos Diegues e debate sobre Nosferatu e Anora acontecerá no dia 31/3 na Casa das Artes às 18h30. Entrada gratuita. A Roda de Cinema é uma ação cultural mensal do CEC com objetivo de incentivar a cinefilia por meio de apresentações e debates vinculados ao cinema.

Cine Líbero Luxardo

A programação do Cine Líbero Luxardo continua em alto nível. Confira nesta semana diversas opções de filmes, incluindo a Mostra Francofonia – Festival de Animação de Filmes Franceses, com a exibição de Salgueiros Cegos, Mulher Adormecida, Adama, Josep e A Viagem do Príncipe. Além disso, seguem em cartaz Vitória com Fernanda Montenegro e o documentário Milton Bituca Nascimento sobre o gênio musical Milton Nascimento.

O filme brasileiro Onda Nova de Ícaro Martins e José Antônio Garcia, terá pré-estreia no dia 1º de abril e, posteriormente, será lançado na programação regular. Onda Nova é um clássico cult lançado originalmente em 1983, que foi censurado e passou quase um ano sem exibições no circuito. O filme foi preservado, restaurado e remasterizado em 4K e será relançado em diversos cinemas brasileiros em abril.

Cine Olympia

O Cinema Olympia completará 113 anos de fundação no dia 24 de abril deste ano. As obras e reformas continuam em andamento, com previsão de reinauguração nos próximos meses. O Cinema Olympia certamente voltará a ser um ponto de referência para os cinéfilos e apaixonados por cinema, que terão o privilégio de assistir a filmes em um dos cinemas mais antigos do Brasil e do mundo.

Séries

A série Adolescência tem gerado diversos debates e reflexões sobre temas ligados à infância e adolescência, sendo uma obra que merece a atenção de todos. Em razão das discussões que o filme tem provocado, a próxima Roda de Cinema do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), em abril, na Casa das Artes, será dedicada a essa série, com convidados da área da psicologia que contribuirão com novas interpretações sobre a obra.

Outra série relevante é Dia Zero, que traz uma excelente interpretação do renomado ator Robert De Niro. Ele interpreta um ex-presidente dos Estados Unidos que volta à ativa para investigar a origem de um ataque cibernético letal, descobrindo uma rede de mentiras e conspirações. Dia Zero está disponível para assinantes da Netflix.

Dica da semana

O Salário do Medo, de Henri-Georges Clouzot. Com Yves Montand, Charles Vanel, Peter van Eyck. Grande Prêmio do Festival de Cannes. Um dos maiores filmes da história do cinema (Cineclube SINDMEPA. Dia 01/4 às 19h. Entrada gratuita).