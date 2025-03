Dicas de filmes para assistir nos cinemas e no streaming

Ótimas opções para assistir nos cinemas e em streaming, incluindo filmes e uma série polêmica que merece ser vista e debatida:

Vitória

Vitória foi dirigido por Andrucha Waddington e Breno Silveira, a partir do roteiro de Paula Fiúza, que adaptou o livro Dona Vitória Joana da Paz, de Fábio Gusmão. Com uma excelente atuação de Fernanda Montenegro, o filme é baseado na história real de Joana Zeferino da Paz, que, durante muitos anos, viveu sob anonimato forçado no programa de proteção a testemunhas, depois de registrar, com uma câmera, as atividades criminosas de uma quadrilha que atuava em sua comunidade. O filme seria dirigido pelo cineasta Breno Silveira, que infelizmente faleceu no início das filmagens (Circuito comercial).

A Garota da Agulha

Belíssimo filme que revela o estilo e a sensibilidade do diretor sueco-polonês Magnus von Horn. A trama acompanha uma jovem grávida e recém-desempregada que tenta sobreviver em Copenhague após a Primeira Guerra Mundial. Após se envolver em um relacionamento, ela engravida e acaba sendo atraída para uma agência de adoção clandestina comandada por uma mulher misteriosa. A obra é impactante ao retratar os reflexos da guerra em personagens marcados pela falta de empatia e humanidade, com exceção da protagonista, que luta para encontrar seu próprio caminho no mundo (canal de streaming Mubi).

Trilha Sonora para um Golpe de Estado

Excelente documentário com intensas reflexões políticas e culturais do cineasta Johan Grimonprez, a partir das intrigas relacionadas ao assassinato do líder congolês Patrice Lumumba, em 1961. O filme foi indicado ao Oscar de Melhor Documentário em 2025 (Cine Líbero Luxardo).

Família

Família de Francesco Costabile, é baseado em uma história real. O filme acompanha a trajetória de Luigi Celeste, um jovem de 20 anos que, após uma infância marcada pela violência do pai, se vê em conflito com seu próprio legado. A produção é inspirada no livro de memórias de Luigi Celeste, Non Sarà Sempre Così (Cine Líbero Luxardo).

As Cores e Amores de Lore

Dirigido por Jorge Bodanzky (Iracema, Uma Transa Amazônica), As Cores e Amores de Lore retrata os encontros do cineasta com a pintora alemã Eleonore Koch, em uma manifestação cinematográfica intensa da trajetória artística de uma das artistas mais influentes da arte contemporânea brasileira. O diretor Jorge Bodanzky conheceu Koch por meio de sua mãe, Rosa Bodanzky, que trabalhou com a artista na Livraria Cosmos, em São Paulo, na década de 1950 (Cine Líbero Luxardo).

The Alto Knights – Máfia e Poder

O filme dirigido por Barry Levinson (Avalon) foi escrito por Nicholas Pileggi e protagonizado pelo excelente ator Robert De Niro, que interpreta um papel duplo como dois mafiosos dos anos 1950. Vito Genovese e Frank Costello são chefes da máfia ítalo-americana concorrentes. Genovese ordena um golpe contra Costello, que consegue se salvar, mas é ferido na tentativa e finalmente decide se aposentar da máfia. Esta é a primeira vez que De Niro interpreta um papel duplo no cinema (Circuito comercial).

O Júri

Os excelentes atores Gene Hackman e Dustin Hoffman estrelam esta trama envolvente sobre um crime e seu julgamento. Uma viúva contrata um advogado para processar uma empresa, responsabilizando-a pela morte de seu marido. Para garantir a vitória, a companhia acusada recorre a um especialista na seleção de jurados, mas um dos membros do júri tem outros planos. Direção de Gary Fleder (Netflix).

Adolescência

Série em quatro episódios. Um jovem de 13 anos é acusado de assassinato, e a investigação policial busca descobrir a motivação do crime. Filmada em plano-sequência, Adolescência foi criada por Jack Thorne e Stephen Graham, oferecendo um olhar inquietante sobre diversos temas relacionados à juventude (Netflix).

Dicas da Semana

“O Mercador de Almas” de Martin Ritt. Com Paul Newman, Orson Welles, Joanne Woodward (Cineclube SINDMEPA. Dia 25/3 às 19h. Entrada gratuita).