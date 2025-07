Melhores filmes de 2025: colunista de O Liberal faz lista do semestre

Listas de melhores filmes sempre geram polêmica, mas também funcionam como referência para quem deseja conhecer boas produções que, por algum motivo, passaram despercebidas nos cinemas ou nas plataformas de streaming.

O primeiro semestre de 2025 apresentou uma safra interessante, apesar do circuito comercial seguir concentrado em blockbusters. Ainda assim, cinemas como o Líbero Luxardo garantiram espaço para títulos relevantes, e há expectativa para que o Cinema Olympia volte a operar com curadoria voltada à qualidade cinematográfica.

Confira a lista que preparei com alguns dos melhores filmes do semestre – com lançamentos que merecem sua atenção.

🎬 Melhores filmes do 1º semestre de 2025

Milton Bituca Nascimento, de Flávia Moraes Manas, de Marianna Brennand Fortes Nosferatu, de Robert Eggers A Garota da Agulha, de Magnus von Horn Sem Chão, de Basel Adra, Yuval Abraham, Hamdan Ballal Meu Bolo Favorito, de Maryam Moqadam, Behtash Sanaeeha Tudo que Imaginamos como Luz, de Payal Kapadia A Semente do Fruto Sagrado, de Mohammad Rasoulof Vitória, de Andrucha Waddington e Breno Silveira Conclave, de Edward Berger O Brutalista, de Brady Corbet Pecadores, de Ryan Coogler Trilha Sonora para um Golpe de Estado, de Johan Grimonprez Mickey 17, de Bong Joon-ho Oeste Outra Vez, de Erico Rassi Lalo Schifrin

🎹 Lalo Schifrin: um nome eterno na música de cinema

Pianista, compositor e maestro argentino-americano, Lalo Schifrin ficou conhecido pelo icônico tema de Missão Impossível e construiu uma carreira marcante em Hollywood. Recebeu 5 prêmios Grammy, foi indicado a 6 Oscars e 4 Emmys, além de ter sido homenageado pela Academia em 2019 com um Oscar honorário.

Entre suas trilhas mais famosas estão Bullitt, Perseguidor Implacável, THX 1138, Dirty Harry e Rebeldia Indomável.

🦸‍♂️ Superman: nova versão do herói estreia nos cinemas

O novo filme do Superman estreou esta semana nos cinemas, com direção de James Gunn e o ator David Corenswet no papel principal. Gunn é conhecido por sucessos como Guardiões da Galáxia. O filme promete ser um dos maiores lançamentos do ano.

O personagem eternizado por Christopher Reeve (em Super-Homem, de 1978) segue como referência para os fãs, mas esta nova produção aposta em atualizações visuais e narrativas para conquistar o público moderno.

🎥 Dicas de filmes em cartaz em Belém

Razões Africanas – Cine Líbero Luxardo

– Cine Líbero Luxardo Jovens Amantes – Cine Líbero Luxardo

Cineclube Sindmepa – Entrada gratuita

Conspiração do Silêncio, de John Sturges

Com Spencer Tracy, Isaac Bardavid e Robert Ryan.

Terça-feira, 15/07, às 19h, no Sindmepa.

Um ex-combatente da Segunda Guerra chega a uma estação isolada e causa tensão ao investigar um mistério abafado por uma quadrilha local.