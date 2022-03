Pescadores matam sucuri a tiros em Cachoeira do Arari

Uma cobra enorme, possivelmente da espécie Sucuri, foi morta a tiros por pescadores em um rio que banha a região de Cachoeira do Arari, na ilha do Marajó. Um vídeo, que circula desde a tarde da última quinta-feira, 3, em grupos de mensagens instantâneas, mostra dois homens exibindo o réptil, já abatido, em cima de uma canoa. Com informações do Portal do Marajó.

Nas imagens, os pescadores confessam que a cobra foi morta com tiros de espingarda. Segundo os homens, ela seria a responsável pelo sumiço de vários animais domésticos naquela região do Marajó. E, desde então, passou a ser procurada pelos moradores.

No início do vídeo, os homens mencionam uma pessoa e dizem: “Olha aqui o sucuriju [como a espécie também é conhecida] que matou uma porca sua. Nós estamos aqui com ele. Demos três tiros nele e matamos”, afirmaram.

O suposto assassinato da cobra dividiu opiniões nas redes sociais: “O ser humano é cruel”, disse uma internauta no Facebook. “Prefiro ela abatida do que um chefe de família ou uma criança”, rebateu um homem. “Esses homens têm que ser presos”, “Se for para salvar a minha vida, prefiro matar a cobra do que ser engolida por ela”, disseram as pessoas.

A reportagem de Oliberal.com entrou em contato com a Polícia Civil e com a Polícia Militar, para obter mais informações sobre o caso.