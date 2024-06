WhatsApp GB: veja 6 motivos para não baixar o APK

O WhatsApp GB é uma versão modificada do aplicativo original da Meta, disponível em formato APK para Android. Essa versão funciona como um clone do app oficial, desenvolvido a partir do código-fonte original, oferece funções extras, como agendamento de mensagens e envio de mais fotos do que o permitido no WhatsApp padrão.

VEJA MAIS:

Apesar das funcionalidades diferentes da versão original e que desperta a curiosidade de muitos usuários, o uso do WhatsApp GB apresenta sérios riscos à segurança do usuário, expondo-o a malwares e vazamentos de dados. Pensando nisso, o Grupo Liberal separou uma lista de seis motivos para não baixar o WhatsApp GB. Confira e saiba como se proteger.

1. Vazamento de dados pessoais

O WhatsApp GB não oferece a mesma segurança para os dados pessoais dos usuários que a versão oficial. Sem atualizações regulares para corrigir vulnerabilidades, o app modificado deixa informações pessoais, mensagens, arquivos de mídia e documentos suscetíveis a vazamentos em invasões de hackers. A ausência de criptografia de ponta a ponta, uma característica consolidada no WhatsApp original, agrava ainda mais esse risco.

2. Malwares

Instalar o WhatsApp GB pode expor seu dispositivo a malwares. O download desse APK é feito a partir de sites de terceiros, exigindo a desativação de configurações de segurança do Android. Isso torna o smartphone vulnerável a invasões, roubo de dados, interceptação de informações, acesso não autorizado a arquivos de mídia e rastreamento do comportamento do usuário.

3. Risco de banimento da conta

O uso do WhatsApp GB viola os Termos de Uso do WhatsApp, o que pode resultar em penalidades, como a suspensão ou encerramento definitivo da conta. A plataforma oficial não autoriza a vinculação a apps de terceiros e, ao identificar tal uso, pode aplicar medidas severas contra o usuário.

4. Aplicativo ilegal ou extraoficial

O WhatsApp GB é uma cópia não autorizada do app original, sem transparência sobre seus desenvolvedores ou empresa responsável. Encontrado em diversos sites de terceiros, o app não possui registros que comprovem padrões de segurança e regulamentações necessárias, tornando-se uma escolha arriscada e possivelmente ilegal.

5. Desempenho prejudicado do celular

A instalação do WhatsApp GB pode comprometer o desempenho do dispositivo. Softwares maliciosos presentes no APK podem aumentar o consumo de bateria e dados móveis, causar travamentos, lentidão e superaquecimento do celular, afetando sua funcionalidade de maneira significativa.

6. Apoio à pirataria

Utilizar o WhatsApp GB pode ser considerado apoio à pirataria, uma vez que o APK reproduz, distribui ou vende produtos sem autorização dos proprietários do mensageiro. A Meta deixa claro que não autoriza o uso do código-fonte original para o desenvolvimento de outros produtos. Portanto, o TechTudo desaconselha veementemente o uso deste tipo de aplicativo.