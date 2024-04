Whatsapp caiu: aplicativo apresenta instabilidade hoje; veja as reações na web

Diversos usuários do Whatsapp notaram falhas no aplicativo de mensagens instantâneas na tarde desta quarta-feira (03). De acordo com o Downtector, que reúne relatos de instabilidade em sites de plataformas, foram registrados mais de 28 mil reclamações de usuários da plataforma. No Instagram, são 735 notificações. Segundo os usuários, o feed está tendo dificuldades para atualizar.

Nas redes sociais, usuários da plataforma também relataram instabilidade no envio de mensagens, imagens e vídeos. O serviço parou de funcionar em volta das 15h (horário de Brasília). No X (antigo Twitter), internautas fizeram quase 200 mil menções sobre o assunto.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)