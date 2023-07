Como fazer enquete no WhatsApp? Veja o passo a passo

Conhecido mundialmente como um dos maiores meios de comunicação, o WhatsApp disponibiliza a opção de criar enquetes para grupos.

Com o objetivo de colher respostas de um debate de uma maneira mais rápida, as enquetes podem receber um voto ou mais sobre o assunto debatido, podendo ser removido caso não concorde mais com a(s) opção(ões) selecionada(s). A ferramenta está disponível tanto para a versão de aplicativo quanto para a de navegador.

VEJA MAIS

Como fazer enquete no WhatsApp?

Abra o WhatsApp em seu dispositivo; Escolha a conversa ou grupo em que queira criar a enquete; Clique no símbolo de "+" ou de um clipe, localizado no espaço de digitação; Em seguida, clique na opção "enquete"; Crie a pergunta para sua enquete e adicione as alternativas (limite de 12) e a permissão ou não de várias respostas; Em seguida, clique em "enviar" para que ela seja enviada na conversa ou grupo do WhatsApp.

Uma vez em um grupo, todos os participantes poderão votar na enquete. O resultado pode ser conferido em "Ver votos".

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)