Nova função do Whatsapp permite bloqueio de conversas individuais ou em grupo com senhas

Uma nova função foi liberada no aplicativo do Whatsapp nesta quinta-feira (06). A atualização anunciada pela Meta, mesma empresa do Facebook e Instagram, permite que os usuários bloqueiem conversas mais privadas ou em grupo com senhas de identificação facial ou impressão digital.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Em empresas paraenses, inteligências otimizam a rotina de trabalho; conheça ferramentas]]

Além do mais, a opção de ‘Conversa oculta’ não exibe o conteúdo da mensagem ou nome de contato na barra de notificações. A empresa também informou que o recurso pode ser acessado no aplicativo de celular e computador, mas sem a sincronização dos aparelhos.

Confira como ocultar uma conversa no Whatsapp

Selecione uma conversa, abra os dados e, em seguida, aperte na função ‘Conversa ocultas’.

Toque em ocultar a conversa com senha de impressão digital ou ocular com impressão facial, se disponível no aparelho.

Para acessar a conversa novamente, basta clicar na pasta ‘Conversas ocultas’, no final da aba de conversas.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)