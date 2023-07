Em empresas paraenses, inteligências otimizam a rotina de trabalho; conheça ferramentas

As empresas do Pará têm se beneficiado significativamente com ferramentas inovadoras que estão surgindo no mercado. Elas são capazes de otimizar o trabalho e economizar tempo dos colaboradores, a exemplo de assistentes virtuais que executam tarefas rotineiras e softwares de análise de dados que fornecem insights precisos. Ao automatizar processos repetitivos, a inteligência artificial (IA) permite que os colaboradores se concentrem em tarefas mais complexas e estratégicas, impulsionando a produtividade e a eficiência.

Empresário da área de marketing, Paul Marcel Oliveira diz que o momento vivido hoje pela sociedade é similar à época em que começaram a surgir as calculadoras, que eram “mal vistas” por professores de matemática, por exemplo. Assim como aquele aparelho, as novas ferramentas inteligentes vieram para ficar, na opinião dele, e não atrapalham o desenvolvimento intelectual dos trabalhadores.

“Elas vieram para nos dar mais produtividade. Na minha empresa, nós utilizamos algumas, como o Chat GPT e outras, que nos ajudam a organizar nossa rotina, melhorar os processos e controlar nossas entregas”, afirma. As tecnologias que têm sido desenvolvidas nos últimos anos, na opinião do empresário, são uma espécie de “co-piloto”, que servem para dar uma orientação ou um caminho, de forma muito mais produtiva. “Enquanto no Google, ao pesquisar, a gente recebe um monte de sites que têm a ver com aquelas palavras-chaves, nessas ferramentas de inteligência artificial a gente consegue ter um encaminhamento melhor”, pontua.

Dados

Como o processo de otimização do trabalho ainda está no início, Paul enxerga algumas falhas, mas lembra que as ferramentas trabalham com dados; consequentemente, quanto mais orientações receberem, mais aprenderão a “tomar decisões” de forma correta. No caso do empresário, a utilização é para ter mais insights e propostas. “Eu utilizo bastante como se fosse uma espécie de brainstorming, em que apresento a missão que desejo. Peço orientações e tópicos e vou refinando, sou eu comigo mesmo, a inteligência artificial vai construindo a partir das diretrizes que eu vou apresentando a ela”.

Embora muitas pessoas ainda protestem contra o uso de tecnologias avançadas, temendo riscos, cada vez mais, quem souber utilizá-las, dando os melhores comandos e diretrizes, terá um destaque maior, na opinião de Paul. “Essas pessoas vão conseguir produzir muito mais em um tempo bem menor, então não tem para onde fugir. Eu vejo que, ou as pessoas se adequam a isso e passam a inserir em suas rotinas essas ferramentas para melhorar a produtividade, ou então elas serão substituídas por pessoas que utilizam essas tecnologias”, adianta.

Usabilidade

A publicitária Tainah Chaves, de 31 anos, está entre os trabalhadores que atuam diretamente com ferramentas tecnológicas. O próprio Google, segundo ela, possui mecanismos de busca inteligentes, que permitem publicar conteúdos com base em técnicas de Search Engine Optimization (SEO), ou seja, são utilizadas palavras-chaves para que os clientes apareçam entre os primeiros resultados de pesquisa no Google.

“Na minha rotina como assessora de marketing, utilizo o GPS para comando de rotas em visitações técnicas. O time utiliza o Google Ads e as redes sociais para analisar o comportamento dos usuários com base em dados rastreados pelos algoritmos. A IA mais famosa do momento também faz parte da nossa rotina: o Chat GPT é uma tecnologia que contribui bastante com a otimização do nosso trabalho, ajuda na produtividade para a produção de conteúdos e até mesmo no despertar de novas ideias para o planejamento de campanhas”, afirma.

Paul Marcel Oliveira diz que as ferramentas trabalham com dados; consequentemente, quanto mais orientações receberem, mais aprenderão a “tomar decisões” de forma correta (Igor Mota / O Liberal)

Para a profissional, as ferramentas de IA têm um “potencial significativo” para ganhar cada vez mais espaço dentro das empresas. “À medida que a tecnologia evolui e se torna mais sofisticada, as organizações estão reconhecendo o valor da IA ​​na automação de tarefas, melhoria da tomada de decisões e aumento da eficiência operacional. Ao identificarmos quais tarefas precisarão de mais automação para facilitar a rotina, enxergamos oportunidades para implementar ferramentas mais assertivas para cada necessidade”, analisa a publicitária.

Saber utilizar as tecnologias mais recentes pode, de acordo com Tainah, se tornar um destaque para os profissionais. Ela acha que ter habilidades relacionadas à utilização e compreensão das ferramentas pode se tornar uma vantagem competitiva. Os profissionais que dominam as tecnologias de IA, por exemplo, podem contribuir para o avanço e eficiência de suas equipes e organizações como um todo, trazendo insights para resolver problemas complexos.

Não adianta, no entanto, apenas utilizar as tecnologias e fazer um “copia e cola”. É o que diz o empresário Paul Marcel Oliveira. Os trabalhadores, segundo ele, têm que refinar o conteúdo que a inteligência artificial gerou. “Assumir a resposta final como certa e definitiva é o trabalho do profissional preguiçoso. Esse sim eu acredito que não terá muito espaço no mercado porque o texto ainda vem muito robotizado, falta humanização. As imagens ainda precisam de um refino, um toque do design para construir algo melhor, e os anúncios sugeridos ainda vêm com o traço de inteligência”, critica. Por isso, as pessoas que têm interesse em utilizar essas ferramentas precisam saber que o trabalho de supervisão é delas.

Confira ferramentas inteligentes para o dia a dia nas empresas:

​​Chat GPT da Open Ai: Criação de títulos e descrições, além de textos maiores

Criação de títulos e descrições, além de textos maiores Dall-e 2 da Open Ai: Para colocar as palavras-chave do produto e gerar imagens

Para colocar as palavras-chave do produto e gerar imagens Canva Pro: Geração e edição de imagens dos seus produtos, alterar detalhes, cores, estilo de roupas e ambientes

Geração e edição de imagens dos seus produtos, alterar detalhes, cores, estilo de roupas e ambientes Vidyo Ia: Criação de cortes de vídeos e legendas automáticas para anúncios, por exemplo

Criação de cortes de vídeos e legendas automáticas para anúncios, por exemplo Adobe Firefly: Geração de imagens através de textos

Geração de imagens através de textos CopyBase: Criação de anúncios para marketplaces, lojas virtuais e e-commerce no geral e também para os profissionais de marketing