O Liberal no Threads: veja como acessar as notícias de Oliberal.com na nova rede social da Meta

Uma nova rede social foi lançada pela Meta, na noite da última quarta-feira (05/07) e o Grupo Liberal, claro, não poderia ficar de fora da novidade. Nossa conta no Threads já está ativa, desde a manhã desta quinta-feira (06/07) e com muitas notícias para serem lidas e compartilhadas.

No endereço www.threads.net/@oliberal, que pode ser acessado por navegadores web ou pelo app do Threads, você vai encontrar as últimas notícias de Belém, do Pará, do Brasil e do mundo.

O aplicativo é vinculado ao Instagram e tem uma interface bem parecida com o Twitter, o que facilita o uso e deixa a tarefa muito mais intuitiva. Até o momento, a ferramenta permite publicações com até 500 caracteres e o compartilhamento de vídeos, links e imagens.

