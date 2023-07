O que é o Threads? conheça o 'Twitter' versão Zuckerberg e a data de lançamento

A Meta, um dos conglomerados tecnológicos que detém o registro do Instagram e o Facebook, fará mais um lançamento esta semana. A plataforma se chama Threads, que é um aplicativo concorrente do Twitter. Com a proposta de ser uma rede social descentralizada e independente, o Threads permite aos usuários compartilhar textos, importar listas de seguidores do Instagram e desfrutar de recursos como botões de curtir, comentar e repostar. Confira o que é Threads, versão Zuckerberg, e a data de lançamento.

O que é o Threads?

O aplicativo Threads é uma plataforma de pequenos compartilhamentos, poucos caracteres, com funcionalidade similar ao twitter. A interface é familiar e intuitiva para facilitar a transição dos usuários entre as plataformas. Vai estar disponível para dispositivos Android e iPhone (iOS).

Como funciona o Threads?

Além do recurso em texto, áudio e vídeo, por meio de links, o Threads disponibiliza diversas funções em uma única plataforma. Uma das vantagens é a possibilidade de fazer login com a conta do Instagram e sincronizar os contatos entre as redes sociais.

Os usuários também poderão criar listas e decidir se suas postagens terão respostas abertas ao público ou restritas aos seguidores. Além disso, todas as funcionalidades básicas, como envio de fotos, vídeos, histórias, mensagens, curtidas, comentários e compartilhamento de conteúdo estarão disponíveis. Uma característica interessante é que as conversas realizadas no Threads são salvas no Direct, permitindo a comunicação com usuários que não possuem o aplicativo, utilizando apenas o Instagram.

Quando será o lançamento do Threads?

O lançamento oficial do Threads está marcado para esta quinta-feira (06), para dispositivos Android e iPhone (iOS), nas respectivas lojas, App Store (iPhone) e na Play Store (Android), a partir das 11h (horário de Brasília).

O que houve com o Twitter?

Desde a venda do Twitter ao bilionário Elon Musk, a rede social passou por várias trasnformações, entre corte de gastos, demissões em massa e assédio. A mais recente mudança na plataforma foi que houve a limitação da visualização de postagens para usuários verificados e não verificados. Aqueles que adquirirem o selo azul poderão visualizar até 6 mil tweets por dia. Enquanto os demais verão apenas de 300 a 600 postagens diárias.