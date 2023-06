Elon Musk x Mark Zuckerberg: governo italiano oferece Coliseu para ser palco da luta entre os dois

O confronto entre Elon Musk e Mark Zuckerberg acaba de ganhar mais um capítulo. Dessa vez, o governo da Itália propôs que o Coliseu, um campo histórico de batalha e uma das sete maravilhas do mundo, fosse usado para sediar a luta física dos magnatas. As informações foram divulgadas pelo site TMZ Sports.

Segundo o site, o Ministério da Cultura da Itália entrou em contato diretamente com Zuckerberg para que o combate acontecesse na arena. Após receber a proposta, o CEO da Meta repassou para Dana White, chefe do UFC, e a equipe já estaria em negociações com as autoridades italianas para avaliar a proposta.

"Há chance de a luta acontecer no Coliseu", escreveu Musk em sua conta do Twitter.

O Coliseu, considerado uma das sete maravilhas do mundo, não tem sediado eventos de grande porte há muitos anos. A última vez que isso ocorreu foi em 2003, quando Paul McCartney realizou um show beneficente exclusivo para apenas 400 pessoas, com ingressos chegando a custar até US$ 1.500 (cerca de R$ 7,2 mil). Desde então, todos os demais eventos têm sido realizados fora do estádio. Essa também é uma opção cogitada para o embate entre Musk e Zuckerberg, de acordo com o TMZ.

Além disso, para o confronto acontecer em na arena do UFC, em Las Vegas, é preciso de uma autorização do Comitê Atlético de Nevada.

Na última quarta-feira (28), Elon Musk apareceu treinando jiu-jítsu, aumentando as especulações de que a briga realmente pode acontecer. Os internautas aproveitaram para simular o cenário do combate no Coliseu através de inteligência artificial. "Essa vai ser a luta do século!", disse um usuário.

Confira os memes da luta no Coliseu criados por inteligência artificial:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)