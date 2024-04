Homem é preso por estuprar a namorada sob ameaça de entregá-la ao Comando Vermelho

Um homem de 28 anos foi preso, na madrugada do último domingo (28), por estuprar a namorada, uma jovem de 23 anos, sob agressões e ameaças de entregá-la ao Comando Vermelho, no município de Tapurah, no Mato Grosso. Segundo as investigações, o casal havia discutido e, em seguida, o homem agrediu a vítima, forçando-a a ter relações com ele.

A Polícia Militar foi informada sobre o caso por volta das 0h40 e, após rondas na região, encontrou o homem escondido debaixo de um caminhão que estava estacionado em um posto de gasolina.

Em depoimento, a vítima relatou que o homem chegou bêbado em casa, pegou o celular da mulher e não quis devolver. Tal ato deu início a uma discussão, onde ele passou a agredir a jovem com socos e tapas no rosto.

Após as agressões, a vítima se deitou de bruços no chão da sala e o suspeito deitou-se ao lado dela. O homem passou a acariciá-la e ela o rejeitou, pedindo para que ele fosse embora. Neste momento, o suspeito subiu nela, a segurou pelos braços e cometeu o crime de estupro.

Ao final da ação, o homem afirmou que, caso ela o denunciasse, ela receberia um "salve" do Comando Vermelho.

A vítima contou aos policiais que não sabe se o ex-companheiro tem vínculo com a facção criminosa.

Ele segue preso à disposição das autoridades.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com