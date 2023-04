Homem estupra a sogra e esposa o encontra nu ao lado da mãe dela

Um homem de 34 anos foi preso suspeito de estuprar a sogra em Barra de São Francisco (ES). O crime ocorreu no último domingo (2), e a idade da vítima não foi divulgada. Segundo informações da Polícia Militar, tudo começou quando a vítima passou mal e desmaiou em um bar. O genro acionou um veículo de aplicativo e a levou para casa. Ao chegar à residência, a esposa dele encontrou o marido nu ao lado da mãe dela, que estava machucada e pedia socorro.

De acordo com a PM, a esposa do suspeito informou que estava no bar com o marido, a mãe e o padrasto consumindo bebida alcoólica quando a vítima passou mal. O homem levou a sogra para a casa dele e iniciou o abuso. A mulher pediu socorro e foi ouvida por vizinhos, que acionaram o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) por meio do 190.

Quando os policiais chegaram ao local, constataram que a mulher apresentava sangramento na boca e no braço. Ela relatou que foi asfixiada com um travesseiro e agredida a socos para não resistir ao estupro. Na tentativa de sair do quarto, a vítima cortou o braço com um pedaço de vidro.

A mulher foi encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Alceu Melgaço, onde recebeu atendimento e foi liberada. Em seguida, ela foi levada para a Delegacia Regional de Barra de São Francisco.

O suspeito foi preso em flagrante e levado para a mesma delegacia. O caso segue em investigação.