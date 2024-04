Pitbull é morto a tiros após atacar promotor de justiça durante operação

Um pitbull foi morto a tiros por um promotor de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro após atacá-lo durante operação na Ilha da Gigoia, na Zona Oeste do Rio.

Uma força tarefa da Secretaria Municipal de Ordem Pública e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado foi ao local para derrubar dois prédios construídos de forma irregular, quando o pitbull avançou em uma das equipes. O animal estava solto, sem acompanhamento e sem focinheira.

Segundo informações, o cachorro, de nome Zeus, correu atrás de uma promotora, que também correu para fugir dele. No caminho, ele parou e atacou o promotor de justiça Andre Buonora, e chegou a morder a panturrilha do agente.

Diante do ocorrido, um agente que acompanhava a operação fez três disparos contra Zeus, que chegou a ser levado ao veterinário, mas não resistiu aos ferimentos.

