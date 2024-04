Pitbull foge de casa e decepa orelha de beagle em incidente investigado pela polícia

Na Grande Florianópolis (SC), dois pitbulls escaparam de casa, causando tumulto nas ruas. Um beagle teve sua orelha decepada durante o ataque, levando à intervenção da Polícia Militar. O incidente ocorreu no último domingo (21/04), por volta das 19h, quando os pitbulls fugiram. A delegacia de Tijucas informou que recebeu o boletim de ocorrência e iniciou a investigação, mas até a tarde da última terça-feira (23/04), nenhum inquérito havia sido aberto. O caso continua sob análise das autoridades competentes.

A tutora do beagle ferido relatou às autoridades que o ataque ocorreu quando os pitbulls atacaram seu cachorro através do portão de sua casa. Segundo ela, a agressão foi repentina e traumática.

A legislação local, estabelecida pela lei nº 11.096 de 1999, é clara sobre a circulação de cães em áreas públicas, exigindo guias com enforcador e focinheira, especialmente em locais como ruas, praças e proximidades de hospitais e escolas.

VEJA MAIS

O relatório da PM revelou que dois cães foram feridos no incidente. Um deles, no pátio de sua residência, teve a orelha decepada, enquanto o outro, cujo tutor havia saído para buscar assistência veterinária, não foi incluído no boletim de ocorrência.

A tutora dos pitbulls confirmou que os cães fugiram de sua residência e um deles atacou o beagle na rua. Diante da situação, a Polícia Militar elaborou um termo circunstanciado e encaminhou o caso à delegacia local.