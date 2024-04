Escritora Roseana Murray, atacada por pitbulls, recebe alta no Dia Nacional do Livro Infantil

A escritora brasileira Roseana Murray, que foi atacada por três pitbulls, recebeu alta após 13 dias internada, nessa quinta-feira (18). Ela esteve sob os cuidados da equipe médica do Hospital Estadual Alberto Torres, localizado em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Roseana perdeu um braço e uma orelha e, coincidentemente, volta para casa no Dia Nacional do Livro Infantil.

“Para começar, eu tenho que aprender a escrever com a mão esquerda. Isso, para mim, é o mais importante. Eu vou ter que aprender muitas coisas, vou ser aluna de novo”, disse a autora. Em homenagem a Roseana, que já escreveu mais de 100 livros infantis, os funcionários do hospital usaram uma camisa com a foto dela e uma frase: “Lute como uma poeta!”.

Equipe do hospital faz homenagem a Roseana Murray: "Lute como uma poeta!" (Reprodução / TV Globo)

A recuperação da escritora surpreendeu a equipe médica. “Era uma grande quantidade de lesões. Acho que o pensamento positivo dela fez a diferença. A gente vai acompanhá-la pelo menos uma vez por semana aqui”, afirmou Thiago Glenn, cirurgião plástico. Evelyn Klingerman, irmã de Roseana, destacou que não há palavra no dicionário com capacidade de traduzir a emoção sentida. “A força dela é inimaginável”, exclamou.

Roseana Murray perdeu um braço e uma orelha após ataque de pitbulls no Rio de Janeiro (Reprodução / TV Globo)

Enquanto estava no Centro de Tratamento Intensivo (CTI), Roseana escreveu um poema. Confira abaixo.

"Um anjo varreu a tristeza da casa.

Com suas asas feitas

de alguma coisa que não conhecemos.

Varreu como varrem ruas e praças.

Juntou tudo em suas mãos,

soprou, soprou, soprou."

