WhatsApp anuncia novo recurso de proteção contra o roubo de conta

O WhatsApp anunciou, nesta quinta-feira (13), que adicionará uma nova camada de segurança para a transferência de conta para um dispositivo novo, visando proteger os usuários de tentativas não autorizadas de acesso à plataforma, sendo agora necessária uma verificação adicional.

A partir de agora, quando o usuário tentar mudar o acesso da conta do WhatsApp para um aparelho novo, será solicitada uma confirmação de que o titular da conta deseja prosseguir com essa mudança no dispositivo antigo. Trata-se de uma verificação de segurança extra que pode alertar sobre uma tentativa não autorizada de transferir sua conta para outro dispositivo.

Para realizar essa transferência de conta, o usuário precisará informar no dispositivo antigo o horário da solicitação e o modelo do novo celular. Essa nova camada de segurança se soma a outros dois recursos já disponíveis: a verificação de dispositivo e os códigos de segurança automáticos.

VEJA MAIS

O primeiro deles é um mecanismo de autenticação da conta, que visa evitar o uso do WhatsApp por outras pessoas. A ideia é combater os malwares que tentam roubar a chave de autenticação, que é única para cada conta e permite a conexão à plataforma.

Já os códigos de segurança ajudam a garantir que o usuário está conversando com o destinatário pretendido. A pessoa pode verificar isso manualmente, acessando a aba Criptografia, nas informações de um contato.

Será possível verificar se a conexão é segura

Além disso, a empresa está trabalhando em um recurso de segurança que permitirá verificar automaticamente se uma conexão é segura, tornando esse processo mais fácil e acessível a todos. Ao clicar na aba Criptografia, é possível verificar imediatamente se a conversa pessoal é segura.

Essas medidas de segurança são essenciais para manter a privacidade dos usuários e evitar que suas contas sejam hackeadas.