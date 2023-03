Entenda como funciona o pagamento com cartões de crédito e débito via WhatsApp

O Banco Central autorizou as operações de compra com cartões de crédito, débito e pré-pago ser efetuadas diretamente pelo aplicativo WhatsApp. A mudança possibilitará aos usuários efetuar pagamentos de maneira simplificada.

Até então, a plataforma era utilizada exclusivamente para transferências entre indivíduos. O recurso será disponibilizado em um prazo de 30 dias, tempo determinado pelo Banco Central para notificação dos participantes do sistema de pagamento (provedores de pagamento e fabricantes de máquinas de cartão).

As empresas Mastercard e Visa foram as primeiras bandeiras a aderirem o serviço oferecido pela Meta e, portanto, serão habilitadas no WhatsApp Pay após o prazo de 30 dias. O Banco Central comunicou que está aberta a adesão de novas instituições (emissores ou credenciadores de pagamento) interessadas em se integrar ao Facebook Pay.

O novo método promete facilitar o pagamento, especialmente para os pequenos negócios, que já utilizam o WhatsApp como principal meio de comunicação.

Uma lanchonete, por exemplo, poderá fechar um pedido e cobrar o cliente unicamente pelo aplicativo de mensagens, sem precisar enviar uma chave Pix ou maquininha com um motoboy. Já o consumidor também não vai precisar alternar entre o WhatsApp e o aplicativo do banco para enviar o comprovante de pagamento.

Como vai funcionar o Pagamento com cartões de crédito e débito via WhatsApp?

As compras pelo WhatsApp Pay são compatíveis com cartões de crédito, débito e pré-pago;

são compatíveis com cartões de crédito, débito e pré-pago; Para que os usuários possam realizar pagamentos pelo WhatsApp , será preciso cadastrar o cartão na função Meta Pay ;

possam realizar pagamentos pelo , será preciso cadastrar o cartão na função ; Quando o usuário clicar na opção "Pagamento", o aplicativo vai pedir um valor e redirecionar para a criação de uma conta;

vai pedir um valor e redirecionar para a criação de uma conta; É preciso aceitar os termos de uso da plataforma e criar uma senha numérica de 6 dígitos;

Depois, o usuário deve incluir nome, CPF e um cartão emitido por um dos bancos parceiros.

e um cartão emitido por um dos bancos parceiros. Será preciso verificar o cartão junto ao banco , que vai enviar um código ao usuário por SMS, e-mail ou aplicativo do próprio banco.Esse código serve para impedir o cadastro de cartões roubados, por exemplo;

junto ao , que vai enviar um código ao usuário por SMS, e-mail ou aplicativo do próprio banco.Esse código serve para impedir o cadastro de cartões roubados, por exemplo; De acordo com o WhatsApp , o uso da senha (ou reconhecimento biométrico do celular) vai ser necessário toda vez que o usuário for enviar dinheiro. As informações de cartão são encriptadas;

, o uso da senha (ou reconhecimento biométrico do celular) vai ser necessário toda vez que o usuário for enviar dinheiro. As informações de cartão são encriptadas; Para usar o recurso, os comerciantes terão de habilitar suas contas para receber pagamentos por vendas feitas pelo app. O processo é bastante similar ao de usuários comuns;

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).