WhatsApp Web: como utilizar e quais as vantagens

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais utilizado no Brasil. Entre as diversas funcionalidades que a plataforma oferece aos usuários, uma delas é o WhatsApp Web. Considerada uma extensão do app do celular, a versão web é ideal para quem passa muitas horas do dia na frente do computador e não deseja pegar o celular a todo momento para verificar suas mensagens. As informações são do portal Jornal DCI.

O que é o WhatsApp Web?

O WhatsApp Web é um app do WhatsApp usado diretamente do seu navegador, sem a necessidade de instalação. É a extensão da conta do WhatsApp utilizada no seu celular. As mensagens enviadas e recebidas são sincronizadas entre o celular e o computador, assim é possível visualizar em ambos os aparelhos.

Como usar o WhatsApp Web?

Primeiramente é preciso verificar se o computador e o celular estão conectados com a internet. Após verificar o acesso à rede, é só seguir os passos abaixo:

- Acesse a página do WhatsApp Web em um navegador. Um QR code aparecerá na tela para executar o pareamento com o telefone;

- Em seguida, abra o WhatsApp no celular;

- Se você for usuário Android, clique no três pontinhos no canto superior direito e selecione a opção "WhatsApp Web" ou "Aparelhos conectados". Se você estiver usando iPhone, vá em "Configurações" e depois em "Aparelhos conectados";

- Clique no botão "Conectar um aparelho". Depois, aponte a câmera do seu smartphone para o QR code na tela do computador;

- A sincronização entre os dois dispositivos estará finalizada e você já verá todos os seus chats do app do celular exibidos na página do navegador.

VEJA MAIS

Qual a diferença entre WhatsApp Web e WhatsApp Desktop?

Os dois funcionam como uma espécie de extensão da conta do WhatsApp que você utiliza no celular, mas a diferença está na forma de acesso. Enquanto a versão desktop exige a instalação de um programa no computador para ser usada, a versão web pode ser iniciada em qualquer navegador. Portanto, você não precisa baixar ou instalar nenhum software para começar a usar o app.

Quais as principais vantagens do WhatsApp Web?

O WhatsApp Web oferece uma série de vantagens aos usuários do aplicativo. A primeira delas é o fato de não precisar ficar pegando o celular sempre que quiser verificar o aplicativo. Para quem trabalha o dia todo no computador, por exemplo, isso pode facilitar muito a rotina de ler e enviar mensagens ao longo do dia.

Além disso, quem não gosta de digitar no teclado do telefone também é beneficiado pelo uso do app em telas maiores. Por fim, o envio e recebimento de fotos pelo navegador não ocupa espaço de armazenamento do smartphone, o que é ideal para quem vive com a memória do celular cheia.

É possível fazer chamadas de voz e de vídeo pelo WhatsApp Web?

Ainda não é possível utilizar os recursos de chamadas de voz ou vídeo nas versões para computador. Entretanto, você pode conversar, enviar fotos e vídeos para amigos e familiares. Além disso, pode criar novos grupos, verificar o status, e até mesmo arquivar ou bloquear conversas.

De fato, a equipe do WhatsApp Web está trabalhando para trazer chamadas de voz e vídeo em sua versão web. Já existe inclusive uma versão em testes, que permitirá receber e realizar chamadas em voz e vídeo na versão Desktop.

O WhatsApp Web funciona longe do telefone?

Sim, mas para que isso aconteça existem duas condições: a primeira é que o smartphone esteja conectado a uma rede de internet, seja ela Wi-Fi ou dados móveis. A segunda é que o computador esteja corretamente logado e autenticado pelo QR code.

Com isso, não importa se o seu celular está em um local diferente do notebook ou tablet: a sincronização estará ativa e você conseguirá acessar normalmente suas mensagens. Porém, é importante ficar atento ao nível da bateria do telefone, pois o acesso é interrompido quando o dispositivo está desligado.

Outras pessoas podem acessar minhas conversas no WhatsApp Web?

As sessões do WhatsApp Web não são finalizadas quando você fecha o navegador. Na prática isso quer dizer que se o App não for desconectado do desktop, notebook ou tablet, a sessão continuará ativa e qualquer pessoa poderá ver suas mensagens se abrir a página novamente.

Sendo assim, para garantir a segurança das suas informações, evite acessar a versão web do App em computadores públicos e lembre-se de encerrar a sessão sempre que utilizar um dispositivo que não seja de uso pessoal.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).