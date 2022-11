WhatsApp cria atalho para você conversar consigo mesmo; veja como usar

O WhatsApp liberou um atalho na lista de contatos para permitir que usuários possam conversar consigo mesmos no Android e no iPhone (iOS). Antes da liberação, uma das formas usadas para isso era criar grupos e então remover os contatos adicionados. As informações são do G1 Nacional.

Agora, o usuário que selecionar o botão de iniciar uma conversa verá o seu próprio número no topo da lista de contatos. Apesar de parecer uma prática inusitada, conversar com si mesmo no aplicativo pode ser uma boa opção para deixar recados salvos.

"Essa funcionalidade traz a conveniência de poder enviar notas para sua lista de tarefas, lembretes, listas de compras e qualquer outra anotação que o usuário queira ter acesso facilmente, na palma da sua mão, no aplicativo que ele já usa com frequência", diz o WhatsApp.

Como adicionar a nova forma de conversar com você mesmo no WhatsApp?

Na tela inicial, crie uma nova conversa com o ícone no canto inferior direito;

Caso seu aplicativo esteja atualizado, sua foto aparecerá no topo da lista de contatos;

esteja atualizado, sua foto aparecerá no topo da lista de contatos; Clique no seu nome e comece a enviar mensagens.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).