WhatsApp mudou? Atualização permite bloquear prints em fotos de visualização única

Ao longo dos últimos meses, o WhatsApp vem buscando aperfeiçoar a dinâmica do que é ou não permitido no aplicativo. A última atualização da versão Beta evita, por exemplo, com que outros usuários consigam fazer prints em fotos de visualização única. O recurso já está disponível para algumas pessoas.

Essa é um recurso estratégico de segurança, identificado pelo site pelo site WABetaInfo, especializado em novidades no software. Mesmo usando apps de terceiros, ao tentar fazer um print ou gravar a tela, aparecerá a mensagem “Não é possível capturar a tela por questão de segurança”.

VEJA MAIS

Outro ponto observado é que o aplicativo não avisa quando alguém tenta tirar um print no registro de visualização única. Também não é possível encaminhar, nem exportar ou salvar as fotos e os vídeos enviados até você. O mesmo não se aplica ao modo “mensagens temporárias”.

Como se prevenir de prins do whatsapp?

Mesmo que esse recurso possa inibir a ação de prints no método de visualização única, é preciso ter cuidado ao que se compartilha.

Qual versão do whatsapp que bloqueia print?

A trava dos prints nas imagens autodestrutivas foi identificada no WhatsApp Beta, versão 2.22.22.3.