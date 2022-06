WhatsApp pode ganhar botão para editar mensagens enviadas; saiba como vai funcionar

O WhatsApp deve lançar o recurso de editar mensagens de texto já enviadas no chat do aplicativo de mensagem. A nova ferramenta estará disponível no Android, iOS e na versão web do app. No entanto, ainda não há uma previsão de lançamento para a “liberação” do recurso. A novidade foi divulgada pelo site WINBeta Info.

Saiba como vai funcionar

O usuário deverá selecionar a mensagem para editá-la, mas não foi informado se terá uma "janela de tempo" para fazer essa alteração (Reprodução/ Print WABetaInfo)

Em um aplicativo de tela compartilhada pelo site, é possível ver como a ferramenta irá funcionar. Para editar a mensagem, o usuário deverá selecionar a caixa de texto (ao pressioná-la com o dedo) e esperar aparecer um menu suspenso com várias opções, dentre elas, a opção de “editar”.

A nova ferramenta vai ter histórico de edição?

De acordo com as informações divulgadas pelo site, não foi informado se vai ter um histórico de edição das mensagens - para checar as originais - ou se existirá um limite de edições, ou até mesmo uma “janela de tempo” para os usuários executarem as alterações.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)