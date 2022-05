Projeto Am? Novo golpe por WhatsApp oferece emprego por meio período; saiba como se proteger

Passou a circular uma mensagem, por SMS e WhatsApp, de um número desconhecido onde a pessoa se diz ser "gerente de projetos" ou "gestor" de uma empresa grande como Am, Amazon ou Mercado Livre. No conteúdo da mensagem, a pessoa afirma que você foi selecionado para uma vaga de emprego de meio período ganhando até um salário mínimo por dia. Se você já recebeu essa mensagem, saiba que recebeu o novo golpe que está circulando no Brasil.

O link que está na mensagem leva para uma nova mensagem no aplicativo que esconde um esquema de phishing - que significa enganar as pessoas para que compartilhem informações confidenciais, como senhas e números de cartões de créditos, feito para roubar dados pessoais e até dinheiro via Pix.

Veja como é a mensagem do golpe:

Olá, sou o gerente geral do projeto Am e atualmente estou recrutando uma equipe de meio período.

Você pode trabalhar meio período no seu telefone.

Um trabalho de meio período leva de 10 a 20 minutos!

Os recém-chegados ganham imediatamente 50 reais. Salário diário: 500-1500 reais.

Este trabalho exige que você tenha pelo menos 20 anos de idade.

【Responder 1 Clique no link para nos adicionar】

Novo golpe

Segundo o UOL, o site Reclame Aqui acumula denúncias sobre o novo golpe. Uma das vítimas conta ter sido atraída pela promessa de um emprego na Amazon, mas ao clicar no link e conversar com o golpista pelo aplicativo de mensagem, a vítima foi induzida a comprar um suposto curso preparatório de R$ 250.

A Amazon, foi procurada pela reportagem do UOL, que afirmou que "nunca solicita informações de acesso, como login e senha, a qualquer consumidor ou entra em contato via WhatsApp para divulgar vagas e oportunidade de renda extra", e confirmou que não possui ligação com a mensagem que vem circulando.

O Mercado Livre, segunda empresa citada nas mensagens do golpe, também disse, através de sua página no LinkedIn, que "não divulga oportunidades de trabalhos por SMS, WhatsApp, Telegram ou outros grupos de redes colaborativas".

O sócio e diretor da empresa de segurança digital Blaze, Julio Cesar Fort, contou que o esquema parece ser operado por golpistas na Índia. "É possível, às vezes, perceber erros de português devido a traduções automáticas", explica.

"O principal indício, entretanto, é uma marca registrada de vários golpes: atrair pela promessa de dinheiro fácil e ganhos rápidos, não seguindo o bom senso e a lógica", completou o especialista.

Como se proteger?

A melhor forma é ignorar, apagar e bloquear o remetente, assim evita que novos golpes possam chegar à sua caixa de entrada.

"Não há um risco imediato ao clicar no link. O link não leva a nenhum download de malware ou programa malicioso, nem também leva diretamente a uma página falsa com intuito de obter senhas ou dados pessoais", contou.

Algumas dicas de segurança para evitar ser enganado por golpes de falsas vagas de emprego: