WhatsApp: entenda o novo golpe do aplicativo e saiba como se proteger

Após o Banco Central lançar uma ferramenta que permite o resgate de dinheiro esquecido em contas, vários golpistas passaram a usar o interesse dos brasileiros pela novidade para infectar aparelhos com vírus e aplicar golpes nos usuários. As práticas maliciosas foram verificadas com a ajuda da plataforma Site Confiável, que identificou uma tendência nas buscas por sites com o termo "registrato", com pelo menos 6 endereços diferentes, todos usando a mesma tática para aplicar golpes. Pensando nisso, entenda como funciona o novo golpe do WhatsApp e saiba como se proteger.

Como funciona o novo golpe do WhatsApp?

Com o nome de domínio "Registrato", título do sistema do Banco Central, os enganadores notificam os usuários com a mensagem "Consulte agora se você tem algum valor a receber! Saque instantâneo via PIX, mais de 7 milhões de brasileiros já consultaram e sacaram!”, o que leva a vítima a clicar no link e ser direcionada a um site falso do sistema.

Golpe permite que novas notificações falsas sejam enviadas

O grande problema do novo golpe é que o interessado, ao acessar o site falso, é questionado se pode receber notificações no aparelho eletrônico e se aceitar o termo, os criminosos passam a enviar várias notificações fraudulentas que podem infectar seu celular com algum vírus e propagar ainda mais esse links. As notificações são de falsas promoções, algum falso benefício, roubo de dados, pedido de doações para falsas instituições financeiras e até mesmo clonagem de conta.

Como se proteger do novo golpe do WhatsApp

Se receber alguma mensagem suspeita ou que lhe deixou curioso, pense e pesquise sobre o que lhe enviaram, sempre procurando por fontes confiaveís; Nunca compartilhe nenhum código de segurança com terceiros; Ative a verificação do WhatsApp em duas etapas nas configurações do aplicativo; Proteja seus dados pessoais indo em (Configurações > Conta > Privacidade); Desconfie de pessoas pedindo dinheiro ou doações e tente ligar ou falar com a pessoa para confirmar; Coloque senha no seu smartfone; Mantenha seu WhatsApp atualizado.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)