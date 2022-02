Spam no celular: saiba o que é e como bloquear

Quem nunca recebeu uma ligação ou mensagem com propagandas e serviços que não quer receber? O Brasil é líder mundial quando se trata desse incômodo que se chama spam. Na sigla em inglês significa Sending and Posting Advertisement in Mass, que nada mais é que o envio de anúncios em massa de mensagens eletrônicas.

Caso não queira mais receber essas ligações ou mensagens, já existem algumas formas de bloquear esses serviços tanto para chamadas quanto para textos inconvenientes. Saiba como realizá-los:

VEJA MAIS

Como bloquear spam no Iphone (IOS)

Entre em Ajustes; Encontre a opção "Telefone"; Vá no item "Silenciar Desconhecidos" e ative a opção.

Caso queira bloquear SMS, você também pode:

Tocar no número do remetente; Selecione “Info” e toque em “bloquear este chamador”.

Como bloquear spam no Android

Acesse as configurações de ligação do celular, procure o item "Números bloqueados"; Clique na tela com a opção "Desconhecidos"; Para barrar as ligações indesejadas, deixe o recurso ativado.

Como cancelar spam por SMS no Android:

Abra o aplicativo de mensagens e selecionar o chat contendo spam. Toque nos três pontinhos perto do número do spam Em “Informações”, selecionar “Bloquear e denunciar spam”

Aplicativos que impedem spam no Android e Iphone (IOS)

Um dos mais utilizados é o TrueCaller, disponível para Android e iPhone (IOS). O aplicativo tem uma lista de bloqueio com números conhecidos pelo envio frequente de spam. Também é possível bloquear manualmente qualquer número de telefone.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)