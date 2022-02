Veja como cadastrar e usar a CNH Digital e CRLV Digital pelo celular

Agora está mais prático e simples para portar CNH Digital e CRLV Digital pelo celular. Tudo isso pois os documentos estão disponíveis para uso através de aplicativo. Seja no Android ou iOS, do iPhone, para gerar os documentos virtuais é necessário fazer um cadastro com informações básicas. Veja como acessar e usar virtualmente a CNH Digital e CRLV Digital no celular:

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) podem ser armazenados digitalmente no aplicativo Carteira Digital de Trânsito.

Os motoristas que possuem na CNH um QR Code na parte de trás podem utilizar o serviço. Para isso, será preciso criar uma conta no Gov BR, depois será realizada uma confirmação no cadastro de motoristas para a geração da CNH digital.

No app, o CRLV pode ser obtido através do preenchimento do campo do número do Renavam, que você encontra no documento do carro, localizado na parte superior. Após o dado ser informado, o aplicativo vai gerar a versão digital de maneira automática.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)