Veja como cadastrar e usar a Carteira de Trabalho virtual pelo celular

Agora está mais prático e simples para portar a Carteira de Trabalho virtual no celular. Tudo isso pois o documento está disponível para uso através de aplicativo. Seja no Android ou iOS, do iPhone, para gerar o documento virtual é necessário fazer um cadastro com informações básicas. Veja como acessar e emitir virtualmente a Carteira de Trabalho para o celular:

O aplicativo do CTPS digital propicia a emissão da Carteira de Trabalho virtual para todo o território brasileiro, para pessoas inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

Todas as informações fornecidas na versão física como registros trabalhistas, número do PIS/PASEP e contratos de trabalhos estão presentes digitalmente no app. O documento virtual substitui a versão impressa desde setembro de 2019, Mas não é permitido usá-lo como uma identificação civil.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)