Veja como cadastrar e usar o documento virtual do RG pelo celular

Agora está mais prático e simples para portar o RG e outros documentos importantes sem a preocupação de carregar muitos papéis e pastas todos os dias. Tudo isso pois a “identidade” já está disponível para uso através do aparelho celular. Seja no Android ou iOS, do iPhone, para gerar o documento virtual é necessário fazer o cadastro com informações básicas e realizar alguns requisitos específicos de cada estado do Brasil. Veja como cadastrar e usar o RG virtual pelo celular:

No Rio de Janeiro: A versão virtual do RG é um tipo de documento válido pelo Detran.RJ. Para acessar, só é preciso baixar o aplicativo e fazer o cadastro no “Identidade Digital RJ”. O documento impresso precisa ter sido emitido a partir do dia 5 de abril de 2019 (o que permite acessar o QR Code para o processo de autenticação).

Em São Paulo: é necessário baixar o app “RG Digital SP”. O procedimento exige senha de acesso e o documento impresso que tenha sido emitido a partir de 2019. Pois possui um QR Code que será usado para validar o processo de emissão da versão digital.

Em Alagoas: Para acessar, o cidadão deve usar o aplicativo “RG Digital AL”. No entanto, só funciona para carteiras de identidade que possuam QR Code (tipo de código de barras em imagem), que autoriza o acesso às informações da pessoa.

Em Goiás: Para acessar, o cidadão deve fazer o cadastro no aplicativo “RG Digital GO”. O processo de validação das informações no aparelho exige leitura do QR Code, que fica no verso da versão física do RG. Essa ferramenta é para os documentos que foram emitidos a partir de 2019.

Em Mato Grosso: A versão digital só pode ser acessada por documentos emitidos depois do dia 3 de abril de 2019

Na Paraíba: o app para o RG virtual está disponível para Android e iOS. Para criar o documento virtual pelo app, o cidadão também precisa ter um RG que possui no verso o QR Code.

No Distrito Federal: O documento pode ser acessado pela plataforma e-Identidade, administrado pela polícia civil. O programa pede que o QR code do documento físico seja escaneado para validação do acesso.

Em Tocantins: a identidade virtual é obtida através do app gov.br para todas carteiras de identificação do Estado que contêm o QR Code.

Quem mora no Rio Grande do Norte ainda não tem uma carteira. No entanto, o Estado informa que iniciou a implantação de um sistema biométrica que será usado para emitir carteiras de identidade em um futuro aplicativo para celular.

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Acre, Roraima, Rondônia, Amazonas, Pará, Amapá, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Bahia não emitem o RG Virtual atualmente.

