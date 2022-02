Veja como cadastrar e usar o Título de Eleitor virtual pelo celular

Agora está mais prático e simples para portar o Título de Eleitor virtual no celular. Tudo isso pois o documento está disponível para uso através de aplicativo. Seja no Android ou iOS, do iPhone, para gerar o documento virtual é necessário fazer um cadastro com informações básicas. Veja como acessar e usar virtualmente o Título de Eleitor no celular:

O app e-Título precisa de alguns dados pessoais, como o nome da mãe e o CPF, para a validação do título de eleitor digital.

No período das eleições, ele pode ser usado como substituto da versão física, o que permite a apresentação no momento de votar. Além disso, com o App a pessoa obtém outras informações como:

Comprovantes Certidão de quitação eleitoral Locais de votação Número de inscrição Regularização da situação do título.

