Veja como cadastrar e usar o documento virtual do CPF pelo celular

Agora está mais prático e simples para portar o CPF sem a preocupação de carregar o documento todos os dias. Tudo isso pois o Cadastro de Pessoa Física (CPF) já está disponível para uso através do aparelho celular. Seja no Android ou iOS, do iPhone, para gerar o documento virtual é necessário fazer o cadastro com informações básicas. Veja como cadastrar e usar o CPF virtual pelo celular:

Atualmente o cartão físico do CPF não é mais produzido. No entanto, para solicitar e obter o documento no formato digital é necessário usar o app "CPF Digital", que é um formato válido para todos os direitos jurídicos.

No momento do cadastro, a pessoa deverá informar os dados pessoais, como documento de identificação oficial com foto. Para quem é menor de idade, também é preciso informar os dados do responsável.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)