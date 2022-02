Veja como cadastrar e usar o Certificado de Habilitação Técnica (CHT) virtual pelo celular

Agora está mais prático e simples para portar o Certificado de Habilitação Técnica (CHT) virtual pelo celular. Tudo isso pois o documento está disponível para uso através de aplicativo. Seja no Android ou iOS, do iPhone, para gerar o documento virtual é necessário fazer um cadastro com informações básicas. Veja como acessar e usar virtualmente o Certificado de Habilitação Técnica (CHT) no celular:

Quem é piloto, mecânico, comissário e despachante de voo pode ter a versão digital da Certificação de Habilitação Técnica (CHT). O documento passou a ser exigido de forma obrigatória desde fevereiro deste ano. O CHT digital é válido apenas com um documento oficial com foto, baixado no celular.

Para ter acesso de forma virtual, é necessário entrar no site do app gov.br. Porém, também é possível utilizar pelo Sistema de emissão do Certificado de Habilitação Técnica, pelo serviço online Pesquisar Habilitações e Licenças - que exige Código ANAC, CPF e data de nascimento do profissional regulado - ou através da leitura do QR Code no CHT.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)