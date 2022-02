Dinheiro esquecido: site exclusivo para consultas de valores começa a funcionar na segunda (14)

Começa a funcionar nessa segunda-feira (14) a plataforma eletrônica exclusiva do Valores a Receber, do Banco Central (BC), cujo site saiu do ar após a intensa procura dos brasileiros pelos R$ 8 bilhões esquecidos em instituições financeiras. Até o fim de janeiro, foi solicitado o saque de R$ 900 mil desse total estimado de recursos, que voltam a ser liberados no dia 7 de março. Agora, para ter acesso aos valores, será preciso ter uma conta na plataforma Gov.br, que pode ser criada pelo site ou pelo aplicativo (Google Play) e (App Store); e depois acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br para instruções de como fazer o pedido de resgate. Os valores podem ser restituídos via PIX.

Uma mudança importante é que não será mais possível acessar o SVR com o login do serviço Registrato, como ocorreu quando a consulta foi lançada, no mês passado. A decisão de criar o site ocorreu após a notícia da ferramenta em meados do mês passado atrair uma demanda bem maior que a esperada. O sistema, que em poucas horas registrou 8,5 mil pedidos de resgate, ficou três semanas inoperante. Nesta segunda-feira (14), será possível voltar a fazer a busca, mas agora apenas pela página criada exclusivamente para isso.

Para o economista paraense Nélio Bordalo, a oportunidade é interessante, já que os valores voltam a circular na economia, principalmente nesse momento de dificuldade econômica. “Na realidade, muitas pessoas e até empresas não sabem ou não se lembram desses valores, recursos de cobranças indevidas ou remanescentes de contas antigas e/ou encerradas. Esses recursos de R$ 8 bilhões voltam a circular na economia do Brasil, o que é muito interessante para muitas pessoas e empresas, que poderão usar esse dinheiro ‘extra’ para pagamento de dívidas ou para comprar algo que estejam precisando. Na verdade é uma injeção de dinheiro na economia do país, que estava ‘esquecido’”, analisa o especialista.

Valores esquecidos

Foi por meio de um levantamento realizado em 2021 que o Banco Central identificou que cerca de 24 milhões de pessoas físicas e jurídicas dos bancos tinham cerca de R$ 8 bilhões para receber das instituições financeiras. Nélio acredita que, para quem tem compromissos financeiros no início do ano, como material escolar, IPTU, dívidas no cartão de crédito, o dinheiro é ainda mais “bem-vindo” e pode ajudar no orçamento doméstico das famílias.

Saiba como fazer o cadastro na plataforma Gov.br

A criação da conta Gov.br é gratuita. Quem ainda não tem conta pode fazer o cadastro no site https://sso.acesso.gov.br ou no aplicativo Gov.br. Para ter acesso ao dinheiro esquecido é preciso ter uma conta nível prata ou ouro no portal Gov.br (níveis de confiabilidade), que dá acesso aos serviços digitais do governo.

Ao fazer o cadastro, o usuário é bronze e, para subir de nível e, assim, conseguir acessar solicitar transferências no valoresareceber.bcb.gov.br, é necessário confirmar sua identidade por meio de qualquer um dos processos indicados nas plataformas gov.br. Quem quiser ir de bronze para prata, por exemplo, pode validar seus dados no próprio app, via reconhecimento facial.

Como fazer o cadastro?

Acesse valoresareceber.bcb.gov.br a partir do dia 14/02; Use seu CPF ou CNPJ para consultar se você tem valores a receber; Caso positivo, guarde bem a data que o sistema vai lhe informar; Se você ainda não tiver login Gov.br, faça seu cadastro gratuito no site ou pelo App Gov.br (Google Play e App Store). É preciso de cadastro Gov.br nível prata ou ouro para solicitar os recursos. Não será possível acessar o sistema com login Registrato; Volte no site valoresareceber.bcb.gov.br na data informada e use o login Gov.br para acessar o sistema, saber qual o valor disponível e solicitar sua transferência; Se você perder sua data de resgate, acesse valoresareceber.bcb.gov.br em outro dia e o sistema vai informar uma nova data para retorno. No caso de pedir o resgate sem indicar uma chave Pix, a instituição financeira que você escolheu entrará em contato para realizar a transferência. Mesmo nesse caso específico, essa instituição NÃO pode pedir que você informe seus dados pessoais NEM sua senha.

Cuidado com Golpes

Com o lançamento da plataforma, muitos golpistas criaram sites e aplicativos para falsas consultas, enviados por e-mails ou WhatsApp, então é importante conferir se o domínio é o oficial do governo e buscar por selos de segurança. Uma das formas de verificar isso é observar se antes do domínio da página visitada aparece a sigla https://.

Vale ressaltar que o único site para consulta e solicitação do dinheiro é valoresareceber.bcb.gov.br. O Banco Central não envia links nem entra em contato para tratar sobre valores a receber ou para confirmar seus dados pessoais.