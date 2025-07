Pix na mira: Investigação americana não é inédita, pontos serão explicados, afirma Alckmin

O vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, disse que há pouca preocupação do governo federal sobre as investigações anunciadas pelos Estados Unidos sobre aspectos da economia brasileira, incluindo o PIX. "Não é a primeira vez que é feito isso. Da outra vez explicamos e vamos explicar", afirmou a jornalistas após a série de reuniões que teve com o setor produtivo durante esta quarta-feira, 16. O foco do Executivo, segundo Alckmin, segue sendo reverter as tarifas de 50% para exportações brasileiras a partir de 1º de agosto. "O que temos que resolver é a questão tarifária. Ela não se justifica nesse patamar."

Sobre as questões alvo da investigação, o vice-presidente elencou respostas. Sobre o PIX, disse se tratar de um meio de pagamento modelo e de sucesso. Quanto ao desmatamento, também alvo dos EUA, Alckmin afirmou que o País tem reduzido o problema com a meta de zerá-lo.

O tempo de processos para registrar patentes no Brasil, outra reclamação do governo de Donald Trump, tem sido reduzido, apontou o vice-presidente. "Registrar patente demorava sete anos. Caiu para quatro e deve cair para dois até o final do ano que vem."