Empréstimo pelo whatsapp: saiba como solicitar

Clientes do Banco do Brasil já podem contratar empréstimo pessoal pelo whatsapp. O serviço começou a ser oferecido nesta quinta-feira (2) e o BB se tornou a primeira instituição financeira a permitir a contratação de crédito por meio do aplicativo de mensagens. Também é possível utilizar o whatsapp para acompanhar o extrato de outros empréstimos feitos junto à Instituição. As informações são da Agência Brasil.

Como obter o empréstimo pelo WhatsApp

O cliente deve iniciar uma conversa com o número (61) 4004-0001. O assistente de inteligência artificial ainda permite a simulação das condições, como data de vencimento, juros e valor das parcelas, antes da contratação.

A expectativa do Banco do Brasil é ampliar a oferta de crédito pelo aplicativo de mensagens, possibilitando a contratação de crédito consignado, antecipação da restituição do Imposto de Renda, antecipação do décimo terceiro e crédito para veículos.

De acordo com a instituição, mais de 23 milhões de atendimentos em assistentes virtuais foram realizados nos últimos 90 dias.

