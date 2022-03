Aplicativos do Nubank e do Banco do Brasil enfrentam problemas

Uma série de problemas foi relatada por clientes do Banco do Brasil (BB) e do Nubank ao utilizarem os aplicativos nesta sexta-feira (4). Entre problemas, operações via Pix que não eram finalizadas, impossibilidade de uso de cartões e a visualização de saldos comprometida. As informações são da Agência Brasil.

Correntistas do BB ficaram sem conseguir realizar transferências via Pix durante a manhã desta sexta-feira, além de enfrentarem problemas com operações com compras com cartão de débito. Os problemas começaram por volta das 8h, intensificaram-se por volta das 9h30 e só foram resolvidos por volta das 14h30. Para resolver o bug, o BB teve que atualizar o aplicativo.

Já os clientes do Nubank relataram falhas na visualização de saldos, na verificação da fatura do cartão de crédito e as operações via Pix também foram afetadas. Os problemas começaram a ser relatados por volta das 10h15 e, segundo a instituição, os serviços começaram a ser gradualmente restabelecidos por volta das 14h.

Instituições reconhecem bug

O Nubank reconheceu o problema, em comunicado. “Parte da nossa base de clientes encontrou oscilações em alguns serviços. Estamos focados em resolver essa questão da maneira mais rápida e eficiente possível”, respondeu a fintech. “Lamentamos o ocorrido e informamos que as operações estão sendo normalizadas de forma gradual.”

O Banco do Brasil também confirmou que o aplicativo da instituição apresentou instabilidade instabilidades. “O BB confirma que houve uma breve instabilidade no final da manhã desta sexta. O app e todas as suas transações funcionam dentro da normalidade nesta tarde”, ressaltou a instituição financeira.