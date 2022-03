Empréstimo: Caixa Econômica autoriza lote; veja quem tem direito e como solicitar

A Caixa Econômica autorizou a liberação de um lote para acesso a crédito, no banco, a pedido do Governo Federal. A previsão é que o investimento seja liberado a partir do dia 28 de março. O valor será destinado a pessoas físicas ou Microempreendedores Individuais (MEIs), mesmo que elas tenham algum tipo de restrição no nome. Veja, abaixo, os critérios para ter acesso ao empréstimo e saiba quem tem direito ao valor.

Como vai funcionar o empréstimo da Caixa para pessoa física?

O banco disponibilizou um fundo de até R$ 1.000 para os clientes de pessoa física, com juros de 1,95% ao mês, e parcelamento em até 24 meses. Como critério, a população precisa exercer atividade produtiva com renda ou receita bruta anual de até R$ 360 mil. O empréstimo vai estar disponível, também, para pessoas com o nome negativados em instituições de análise de crédito.



Como vai funcionar o empréstimo da Caixa para o Microempreendedores Individuais (MEIs)?

Esta linha de crédito, voltada aos Microempreendedores Individuais (MEIS), será de até R$ 3.000 para os clientes, com juros de 1,99% e parcelamento em até 24 meses. É necessário que os MEIs exerçam atividade produtiva com renda ou receita bruta anual de até R$ 360 mil.

Como contratar o empréstimo da Caixa?

Em ambos os casos, não há necessidade de ir ao banco. O crédito pode ser solicitado via aplicativo do Caixa Tem, disponível nas lojas dos apps, IOS, a Apple Store e a Google Play, para os celulares Android.

O que é preciso fazer ao instalar o app da Caixa para o empréstimo?

Ao baixar a plataforma é preciso montar um cadastro atualização cadastral no Caixa Tem. Será necessário que o usuário digitalize o documento de identidade, envia uma foto “selfie” e informa a renda mensal.