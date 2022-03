Mega Sena: ninguém acerta as seis dezenas; confira o valor acumulado

A Mega Sena, sorteada nesta quarta-feira (16), de número 2464, acumulou novamente. Este continua sendo o quinto maior prêmio entre os concursos regulares, com exceção da ‘Mega da Virada’. O novo valor será de R$ 190 milhões. As seis novas dezenas podem ser confirmadas no próximo sábado, a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da Caixa Econômica e podem ser conferidas no portal O Liberal.com.

Qual o ranking dos maiores prêmios da Mega Sena até hoje?

O maior valor pago na Mega Sena, em sorteios regulares, aconteceu no dia 11 de maio de 2019 e teve a premiação total no valor de R$ 289,4 milhões;

Em segundo lugar ficou com a aposta premiada no dia 27 de fevereiro de 2020. Duas pessoas dividiram o valor de R$ 211,6 milhões;

O terceiro lugar ficou para o concurso 1764, sorteado no dia 25 de novembro de 2015, com a premiação total no valor de R$ 205,3 milhões;

O quarto lugar ficou para a premiação do dia 22 de dezembro de 2014, no valor de R$ 197,4 milhões.



Quais são os dias de sorteio da Mega Sena?

Os sorteios são realizados às quartas e aos sábados, sempre às 20h (horário de Brasília).

Quanto eu vou gastar para apostar na Mega Sena?

A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser escolhido seis números. Mas, quanto mais números o jogador marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

Quantos números eu preciso acertar para ganhar a Mega Sena?

O apostador precisa acertar 6, 5 ou 4 números.

Saiba como resgatar o prêmio da Mega Sena

Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo. Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal. O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica. O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

Quais documentos levar para receber o dinheiro da Mega Sena?

Comprovante oficial da aposta feita em uma casa Lotérica ou do internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Como garantir que vou receber o prêmio da Mega Sena?

Coloque seu nome completo e CPF no verso do comprovante da aposta da Lotofácil.