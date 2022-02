Como ganhar na Mega Sena através do método da atração; entenda

Apesar da probabilidade de ganhar na Mega Sena ser baixa – uma em mais de 50 milhões - há quem utilize de uma metodologia, baseada na Física Quântica, para tentar adiantar algumas dezenas e ficar mais perto de ser milionário. O método é o da ‘Lei da Atração’. O primeiro passo é acreditar que o prêmio já é seu.

Como mentalizar para ganhar na Mega Sena?

O método da ‘Lei da Atração’ pode até parecer simples, mas exige ações diárias e envolve sentimento e emoção. Isso porque requer entender o que é essa energia e como usar esse campo vibracional para trazer para perto o que é sonhado, como é o caso da Mega Sena para muitos. Mas não é só ‘falar por falar’: ‘desejo se próspero, que a prosperidade venha’ e, sim, uma ação que precisa ser sentida e acreditada.



Como funciona a Lei da Atração?

Basicamente a Lei da Atração é unir, trazer para perto, os semelhantes. Não necessariamente ser consciente da ação, ou seja, saber o que se está querendo. Essa atração pode ser inconsciente, se houver um desejo nato trabalhado para tal. Esse estudo é bem longo e envolve vários experimentos e literaturas de físicos e filósofos, entre eles, Demócrito e Hermes.

O que fazer para atrair o prêmio da Mega Sena?

Até o momento, não há nenhum experimento ativo sobre Lei da Atração que envolva as loterias. Mas, alinhado com as técnicas da metodologia, muitos estudiosos dizem que a vida pode ser feliz, próspera, abundante e possível de conquistar qualquer sonho.A dica é ser vigilante e positivo. Colocar em em prática e deixar de lado pensamentos ruins. Tipo preocupação, insegurança, reclamações, negativismo, entre outros.