Mega-Sena acumula e vai sortear prêmio de R$ 45 milhões

O concurso 2.846 da Mega-Sena, realizado neste sábado (29), não teve nenhum acertador das seis dezenas sorteadas. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 45 milhões para a próxima terça-feira (1º).

Os números sorteados foram: 01 - 12 - 16 - 17 - 25 - 57.

74 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 48.408,41;

5.871 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 871,65

VEJA MAIS

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.