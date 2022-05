Estratégias para levar a 'bolada' da Mega-Sena: saiba como jogar e ganhar

A cada novo sorteio da Mega-Sena, vários brasileiros ficam na expectativa de saber quem vai faturar o prêmio milionário. Para aumentar as chances de ganhar, muitos apostadores criam estratégias na hora de marcar os números e jogar. Pensando nisso, o portal OLiberal.com decidiu reunir quatro dicas de como apostar e quais números mais saem na Mega-Sena. Veja o passo a passo para se tornar o mais novo milionário do país:

Conheça as estratégias de como ganhar na Mega-Sena:

Cada número tem a mesma chance de ser sorteado na Mega-Sena. Então, o indicado é analisar com que frequência certos números são sorteados e quais caíram nos últimos concursos;

Os números 53 e 10 foram os números mais sorteados no concurso;

Todo apostador paga por combinações feitas nos jogos e não pelos números. Por isso, quanto mais vezes jogar, maiores são as chances de conseguir acertar e faturar o prêmio;

Quem fizer a aposta máxima (a marcação de 15 números) tem chances de ganhar um em aproximadamente 10.003.

Saiba como apostar na Mega Sena

O interessado deve seguir até uma lotérica mais próxima, ou entrar no internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online. O apostador tem até 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para conseguir efetuar a aposta.

Quais são os dias de sorteio da Mega Sena?

Os sorteios são realizados às quartas e aos sábados, sempre às 20h (horário de Brasília).

Quanto eu vou gastar para apostar na Mega Sena?

A aposta mínima custa R$ 4,50 e seis números podem ser escolhidos. Entretanto, quanto mais números o jogador marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

Quantos números eu preciso acertar para ganhar a Mega Sena?

O apostador precisa acertar 6, 5 ou 4 números.

Saiba como resgatar o prêmio da Mega Sena

Valores até R$ 1.332,78 podem ser resgatados diretamente em uma lotérica. Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal. O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica. O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio. Caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

(Estagiário Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)