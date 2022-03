Qual o segredo da ex-BBB Paulinha Leite para ganhar na loteria e faturar R$ 35 mil?

A ex-BBB Paulinha Leite continua mostrando que tem muita sorte no jogo. Após ganhar pela 57ª vez na loteria, a loira recebeu um prêmio de R$ 35 mil ao acertar a quina do último concurso da Mega-Sena, sorteado no sábado (19), acumulado em R$ 190 milhões. Tanta sorte assim desperta a curiosidade de apostadores de todo o País, que se perguntam afinal qual é o segredo da ex-sister para ir tão bem nas apostas feitas na loteria? A ex-sister revela as dicas de como apostar e conseguir dinheiro com jogos de sorte:

VEJA MAIS

Como Paulinha Leite ganhou tanto na loteria?

As dicas dadas por Paulinha para ganhar na loteria são simples e fáceis de seguir. Em entrevista ao Splash, do UOL, a influencer afirmou que as pessoas precisam, primeiramente, parar de ter medo de jogar e apostar quantas vezes for necessário. Além disso, o apostador deve:

Praticar a “ Lei da Atração” , ou seja, emanar para o universo energias positivas de vai conseguir ganhar;

, ou seja, emanar para o universo energias positivas de vai conseguir ganhar; Observar sequências de números que aparecem no seu dia-a-dia. Por exemplo, em placas de carro e outdoor.

Empresa de bolões

E a sorte na loteria de Paulinha Leite não ficou apenas restrita à ela. Há cerca de dois anos, a ex-BBB trabalha compartilhando números e fazendo bolões na internet de loterias. Ela explicou que tudo começou como uma brincadeira entre os fãs, mas deu tão certo que precisou oficializar a criar uma empresa.

"Todo mundo começou a pedir para fazer um bolão. Pensei na ideia, sonhei com o que eu teria de fazer e fiz um bolão, uma brincadeira. Quando percebi, já não era tão brincadeira assim, meu contador queria meu fígado. Estava tudo entrando na minha conta pessoal", conta, em entrevista ao UOL.

Hoje em dia, o perfil @unindosonhoss possui mais de 300 milhões de seguidores nas redes sociais.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)