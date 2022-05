O que fazer se ganhar na Mega Sena? Como resgatar o dinheiro de forma segura

A Mega Sena costuma fazer alguns premiados no Brasil. Muitos desses sortudos preferem não se identificar e fazer a retirada do dinheiro em sigilo, para preservar a própria segurança e a da família também. Para auxiliar e ajudar os futuros ganhadores, OLiberal.com preparou algumas dicas sobre o que fazer se ganhar na Mega Sena e como resgatar o dinheiro de forma segura. Confira!

Como identificar o bilhete premiado?

Para evitar casos de fraudes e como forma de identificar a quem pertence o bilhete premiado, a Caixa Econômica Federal orienta que o apostador anote no verso do bilhete:

Nome completo;

CPF;

Endereço;

Assinatura.

Como resgatar o prêmio da Mega Sena de maneira segura?

Um dos passos mais importantes no momento do resgate do prêmio é estar com todos os documentos e o bilhete original em mãos. Isso evita que ocorra algum constrangimento ou algo que impeça de resgatar o valor. Além disso, no momento de retirar a quantia, o apostador deve estar acompanhado pelo gerente do banco, de forma obrigatória.

Valores até R$ 1.903,98 podem ser retirados nas casas lotéricas. Já os prêmios mais altos só serão retirados nas agências da Caixa Econômica Federal.

O que fazer quando chegar a Caixa Econômica Federal?

Ao entrar na agência da Caixa, o premiado pode procurar qualquer funcionário. De acordo com a instituição bancária, os profissionais são orientados a:

manter discrição;

fazer um atendimento isolado;

realizar todos os trâmites de maneira particular;

Nem mesmo a cidade e o sexo do ganhador podem ser revelados pelo banco.

O que deve fazer para receber o prêmio da Mega Sena?

Para receber o prêmio de forma simples, o apostador deve manter o bilhete guardado e preservado. O prêmio só é pago se o código da aposta estiver visível e em bom estado. Bilhetes rasgados, dilacerados ou cortados de forma que não permita a verificação não são validados.

Também é necessário apresentar os documentos:

CPF;

RG;

Ser maior de 18 anos.

Estar com os dados pessoais no verso do bilhete

Onde retirar o prêmio da Mega Sena?

O vencedor da Mega Sena ou outras loterias pode retirar o prêmio de duas formas:

Dinheiro;

Cheque administrativo - esta segunda opção é menos indicada por questões de segurança.

O valor também pode ser transferido para o banco de sua preferência ou mantido na Caixa Econômica, caso o apostador possua conta na agência.

Em quanto tempo posso receber o prêmio da Mega Sena?

O prêmio pode ser resgatado um dia depois do sorteio. Em sorteios feitos na sexta e sábado, o prêmio só poderá ser resgatado no próximo dia útil. Além disso, prêmios iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos somente após dois dias de sorteio.

O que acontece se o premiado não for buscar o dinheiro?

O vencedor tem até 90 dias (três meses) para resgatar o prêmio da melhor forma após o dia do sorteio. Após esse prazo, se o prêmio não for resgatado, o valor é repassado para o Tesouro Nacional e para fundos sociais e educacionais.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)