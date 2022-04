Como ganhar a Quina: três apostadores do Pará ganham 34 salários mínimos no sorteio

Três paraenses foram ganhadores no último sorteio da Quina 5825, realizado na noite de sábado (09/04). Os prêmios deles somam 34 salários mínimos e a “bolada”, de quatro acertos na Quina, está dividida entre os municípios de Ananindeua, Uruará e Redenção. Os números sorteados foram 13 - 16 - 53 - 74 - 75.

Entre os paraenses vencedores, o de Redenção foi quem recebeu o maior prêmio no valor de R$ 20.699,04, segundo detalhou o site da Caixa Econômica. Em seguida, veio o ganhador de Uruará, que recebeu R$ 13.799,36 e Ananindeua, que foi premiado com R$ 6.899,68. Todos os apostadores fizeram jogos simples.

A aposta vencedora, que acertou os cinco números, veio do município de Colatina, no Espírito Santo.

Já imaginou ser o vencedor de uma "bolada" dessas? Veja como jogar na loteria:

Saiba como apostar na Quina:

Os jogos da Quina são realizados seis vezes por semana, de segunda-feira a sábado, às 20h. Para faturar o prêmio, o apostador deve acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Veja o passo a passo de como apostar na Quina:

- O jogador precisa se dirigir até às 19h (horário de Brasília) a uma lotérica mais próxima, ou entrar no internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

- Marcar na cartela ao menos cinco dezenas.

- Realizar uma aposta mínima no valor de R$ 2.

- Mas, se quiser aumentar as chances, o valor pode chegar a R$ 6.006, com direito a escolher por 15 números em um mesmo jogo.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)